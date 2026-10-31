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Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда
TV Republika: Навроцкий заявил о захвате Конституционного суда
Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда, потребовав вывести правительственные силы из здания.
Польский лидер заявил, что конституционный порядок в стране был нарушен, а конституционный орган подвергся силовому захвату. Об этом говорится в экстренном заявлении польского лидера, которое зачитал глава канцелярии Навроцкого Павел Шефернакер, передает TV Republika.
«В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша, и конституционный государственный орган был насильственно захвачен», – подчеркнул Навроцкий в обращении. Он призвал к восстановлению правопорядка и эвакуации из здания суда направленных туда правительством силовых подразделений.
Президент сообщил о проведении консультаций с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским, который также отказался признать законными действия лиц, узурпировавших власть в суде.
Кроме того, Навроцкий обеспечил доступ в здание законно действующему вице-председателю органа Бартоломею Соханьскому.
Из-за угрозы внутренней безопасности Навроцкий объявил о созыве срочных консультаций с участием представителей парламентских сил для разрешения кризиса и стабилизации политической ситуации. В завершение он выразил благодарность гражданам, собравшимся перед зданием суда для защиты конституции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту Польши Навроцкому попытались преградить путь при входе в здание Конституционного суда в Варшаве, когда он экстренно прервал официальный визит в Сенегал на фоне волнений в столице. В пятницу толпа протестующих вступила в столкновения с полицией при попытке ворваться в здание Конституционного суда.