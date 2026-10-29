Биржевые цены на газ в Европе снизились почти до 1126 долларов

Биржевые цены на газ в Европе ускорили снижение почти до 3%

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение почти до 3%, составив 1125,7 доллара за тысячу кубометров по состоянию на 14:00 мск, следует из данных лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF (распределительный центр в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1159,2 доллара.

В понедельник цены достигли 1100 долларов впервые с 2022 года. По итогам сентября средняя цена выросла на 20%, до 897 долларов. Причиной роста стал конфликт на Ближнем Востоке.

Эксперты допускают, что зимой цены могут превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ в ЕС по итогам сентября составила 71,5% – это минимум с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) прогнозирует сокращение запасов до 11% к концу зимы при сохранении ограничений на поставки СПГ и прекращении импорта из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спотовая цена природного газа на европейских биржах поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубических метров.

В понедельник биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубических метров впервые с декабря 2022 года.

В середине месяца сообщалось, что цены выросли почти в три раза от начала года.