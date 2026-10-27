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В посольстве назвали сроки решения суда Норвегии по судну «Профессор Молчанов»
Суд Норвегии назначил на 27–28 октября оглашение решения по российскому судну
Посольство России сообщило, что норвежский суд может огласить решение по делу об аресте научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» 27–28 октября.
Устные слушания по делу об аресте российского научно-исследовательского судна прошли в норвежском суде 19 октября. Стороны озвучили свои позиции, у российской стороны имеются сильные аргументы, а оглашение итогов ожидается 27–28 октября, передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.
В посольстве подчеркнули, что судно технически исправно и поддерживается в готовности покинуть Шпицберген в случае принятия судом соответствующего решения. Экипаж обеспечен всем необходимым и чувствует себя нормально, а российское генконсульство на архипелаге находится в постоянном контакте с капитаном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал арест судна делом окружного суда и компании «Нафтогаз».
В начале месяца российская дипломатическая миссия в Норвегии выразила надежду на скорейшее освобождение научно-исследовательского судна.
В прошлом месяце глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подтвердил начало судебного разбирательства с норвежскими властями.