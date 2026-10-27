Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.0 комментариев
Командующий ВС Нидерландов призвал готовиться к масштабному конфликту
RT: Командующий ВС Нидерландов призвал готовиться к масштабному конфликту
Командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм заявил о необходимости подготовки страны к крупномасштабному военному конфликту.
«Мы должны готовиться к крупномасштабному конфликту, хотя не можем с уверенностью сказать, как он может выглядеть», – заявил Эйхельсхейм, передает RT.
Ранее Нидерланды анонсировали учения по приему раненых на случай военного конфликта.