Си Цзиньпин поздравил Лулу да Силву с переизбранием на пост президента

Tекст: Ольга Иванова

«Я придаю большое значение развитию китайско-бразильских отношений и готов вместе с президентом Лулой прилагать усилия, чтобы вывести строительство китайско-бразильского сообщества единой судьбы на новый уровень, открывать более широкие перспективы для всестороннего стратегического взаимодействия двух стран и постоянно повышать благосостояние народов», – говорится в поздравительной телеграмме китайского лидера, передает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

Китайский лидер подчеркнул, что бразильский президент внес «важный вклад в развитие китайско-бразильских отношений». По словам Си Цзиньпина, за последние годы еще более заметным стал глобальный, стратегический и долгосрочный характер отношений между двумя странами, которые стали образцом единства и сотрудничества стран глобального Юга.

Отмечается, что зампредседателя КНР Хань Чжэн также направил поздравительную телеграмму Жералду Алкмину, избранному на пост вице-президента южноамериканской республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил об уважении Пекина к самостоятельному выбору бразильского народа.

В тот же день президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после победы на выборах столкнулся с распродажей активов и обвалом реала.

Либеральная партия Бразилии заявила о признании результатов второго тура президентских выборов.