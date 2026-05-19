В игру против Ле Пен ввели суперзвезду мирового футбола

Tекст: Валерия Вербинина

Осталось меньше года до президентских выборов во Франции, которые должны определить политическое лицо страны на несколько лет вперед. Все указывает на то, что в 2027 году борьба за кресло номер один в стране будет жесткой, как никогда.

Несмотря на висящий над головой кандидата от крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен дамоклов меч – суд приговорил ее к пятилетнему запрету избираться – рейтинги ее партии отнюдь не снижаются. Это заставляет нервничать остальных обитателей французского политического Олимпа.

В случае, если апелляция Марин Ле Пен не будет удовлетворена, на первый план выходит молодой 30-летний президент партии Жордан Барделла. В апреле Paris Match опубликовал широко разошедшийся материал о его романе с настоящей принцессой – Марией-Каролиной де Бурбон, наследницей Королевства Обеих Сицилий.

Допустим, само королевство уже давно как не существует, но влияние, связи и деньги никуда не делись. Политологи сразу провели аналогию между этой фотосессией и давней фотосессией в том же Paris Match четы Макронов, после которой последний стал президентом Франции. Стали говорить о том, что Барделла привлекает новых избирателей, богатых правых, которые, мол, до того в сторону его партии и не смотрели. Намекали на то, что так называемый роман на самом деле один расчет, пиар, манипуляция. В это время рейтинги Барделла и его партии поднялись еще выше, и противникам ультраправых стало ясно, что надо чем-то отвечать.

И тогда с другой стороны политического спектра в игру ввели суперзвезду мирового футбола. Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе накануне чемпионата мира в США дал интервью американскому журналу Vanity Fair и среди прочего заметил, что его очень беспокоит будущее его страны, которую могут возглавить крайне правые.

«Ты можешь быть игроком, ты можешь быть международной звездой, но прежде всего ты – гражданин, – заявил о своей позиции Мбаппе. – Мы не оторваны от того, что происходит в нашей стране. Люди иногда думают, что раз у тебя есть деньги, раз ты знаменит, то подобные проблемы тебя не касаются. Но меня это касается, потому что я знаю, что это значит и какие последствия это может иметь для моей страны, когда такие люди приходят к власти».

Можно, конечно, счесть, что Мбаппе просто так сделал заявление политического характера, но в рядах «Национального объединения», судя по всему, так не думают. По французским меркам ответ был дан жесткий: Мбаппе, в частности, припомнили, что сей великий патриот ушел из французского клуба ПСЖ в мадридский «Реал».

«Когда он говорит, что мы не выиграем выборы, меня это успокаивает, потому что он ушел из ПСЖ в мадридский «Реал», сказав, что это ради победы в Лиге чемпионов. Тем не менее ПСЖ победил, – заявила Марин Ле Пен. – В общем, когда он говорит: «Я не хочу, чтобы "Национальное объединение" выиграло выборы» или «"Национальное объединение" не выиграет выборы», пусть продолжает в том же духе, меня это вполне устраивает… Люди, которые любят футбол, по-прежнему свободны в выборе того, за кого голосовать, и им не обязательно оглядываться на господина Мбаппе».

Соратники Марин Ле Пен и Жордана Барделла тоже не полезли за словом в карман. Депутат Себастьен Шеню заметил, что «Килиан Мбаппе вторгся на незнакомую территорию», а пресс-секретарь партии Жюльен Одуль и вовсе считает высказывание футболиста разъединяющим: «На нем лежит ответственность, потому что он должен представлять миллионы французов. Проблема в том, что капитан сборной Франции становится политическим активистом, который использует свою известность для выражения политических взглядов. Как у любого гражданина, у него есть право иметь свое мнение, но как капитан, он должен проявлять хотя бы минимальную сдержанность».

С точки зрения стратегической выступление Мбаппе можно считать пробным шаром с целью проверить, не удастся ли развернуть общественное мнение против «Национального объединения» с помощью известных людей, далеких от политики.

И если результат будет признан положительным, мы наверняка услышим еще множество местных звезд, которые в унисон призовут не пускать к власти крайне правых. Потому что арсенал средств у политтехнологов и закулисных кардиналов невелик: правление Макрона заканчивается высокими ценами на топливо, испорченными отношениями с Америкой, пошлинами на китайские товары, которые французы раньше без проблем заказывали онлайн, и невнятным будущим.

Если бы макронисты могли предъявить реальные достижения, все было бы совсем иначе. Но в отсутствие достижений остается только цепляться за демагогию в стиле «не голосуйте за крайне правых, они плохие», рекрутируя для этого известных спортсменов, и уповать на то, что избиратели не спросят: «А вы-то что хорошего сделали, чтобы за вас голосовать? Вы-то какие перспективы можете предложить?».

Тем временем в ходе опросов общественного мнения проверяются разные комбинации соперников на предстоящих выборах. Так как до сих пор нет ясности, кто станет главным кандидатом от центристов – более молодой и амбициозный 37-летний Габриэль Атталь не собирается уступать дорогу возрастному тяжеловесу Эдуару Филиппу – опросы предлагают разные сочетания кандидатов.

Как сообщает Le Figaro, за Марин Ле Пен против Эдуара Филиппа проголосовали бы 32%, а против Габриэля Атталя – 33%.

В случае, если Марин Ле Пен будет запрещено избираться, основным кандидатом становится Жордан Барделла, и его результаты еще лучше: соответственно 34 и 35%.

За Эдуара Филиппа готовы голосовать 19%, а за Габриэля Атталя – 14%. Теоретически любой из бывших премьер-министров мог бы пройти во второй тур (который состоится, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства, то есть больше 50%), но на пятки им активно наступают левые и правые.

По опросам, лидер ультралевой «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон набирает 12-13%, социал-демократ Рафаэль Глюксман – 11-12%. Глава правой партии республиканцев Брюно Ретайо в случае соперничества с Марин Ле Пен и Атталем может набрать 13%, но в конфигурации с Жорданом Барделла и Эдуаром Филипом его шансы падают до 9%. Экологистка Марин Тонделье может набрать 4%, глава ультраправой «Реконкисты» Эрик Земмур – 5-6%, а коммунист Фабьен Руссель – 3-4%.

Согласно другому опросу, за «Национальное объединение» в целом намерены голосовать уже 45% французов. Это, с одной стороны, трактуется как признак того, что партия перестает восприниматься как маргинальная, а с другой, что ее электоральная база расширяется. И это даже при том, что политическое будущее Марин Ле Пен находится под вопросом: решение апелляционного суда по ее делу будет вынесено только 7 июля, и тогда же станет ясно, сможет ли она выдвигать свою кандидатуру, или Жордан Барделла (как его недружелюбно именуют в центристской прессе, «принц-консорт Королевства Обеих Сицилий») станет кандидатом номер один.