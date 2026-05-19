    Сергей Худиев Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    19 мая 2026, 20:10 • В мире

    В игру против Ле Пен ввели суперзвезду мирового футбола

    Tекст: Валерия Вербинина

    Успехи крайне правой партии «Национальное объединение», похоже, всерьез напугали французскую правящую элиту. В преддверии президентских выборов она решила выставить против Марин Ле Пен и ее соратника Жордана Барделла по-настоящему серьезный козырь: суперзвезду мирового футбола и капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. Почему это произошло именно сейчас и что говорят опросы о шансах правых выиграть выборы президента Франции?

    Осталось меньше года до президентских выборов во Франции, которые должны определить политическое лицо страны на несколько лет вперед. Все указывает на то, что в 2027 году борьба за кресло номер один в стране будет жесткой, как никогда.

    Несмотря на висящий над головой кандидата от крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен дамоклов меч – суд приговорил ее к пятилетнему запрету избираться – рейтинги ее партии отнюдь не снижаются. Это заставляет нервничать остальных обитателей французского политического Олимпа.

    В случае, если апелляция Марин Ле Пен не будет удовлетворена, на первый план выходит молодой 30-летний президент партии Жордан Барделла. В апреле Paris Match опубликовал широко разошедшийся материал о его романе с настоящей принцессой – Марией-Каролиной де Бурбон, наследницей Королевства Обеих Сицилий.

    Допустим, само королевство уже давно как не существует, но влияние, связи и деньги никуда не делись. Политологи сразу провели аналогию между этой фотосессией и давней фотосессией в том же Paris Match четы Макронов, после которой последний стал президентом Франции. Стали говорить о том, что Барделла привлекает новых избирателей, богатых правых, которые, мол, до того в сторону его партии и не смотрели. Намекали на то, что так называемый роман на самом деле один расчет, пиар, манипуляция. В это время рейтинги Барделла и его партии поднялись еще выше, и противникам ультраправых стало ясно, что надо чем-то отвечать.

    И тогда с другой стороны политического спектра в игру ввели суперзвезду мирового футбола. Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе накануне чемпионата мира в США дал интервью американскому журналу Vanity Fair и среди прочего заметил, что его очень беспокоит будущее его страны, которую могут возглавить крайне правые.

    «Ты можешь быть игроком, ты можешь быть международной звездой, но прежде всего ты – гражданин, – заявил о своей позиции Мбаппе. – Мы не оторваны от того, что происходит в нашей стране. Люди иногда думают, что раз у тебя есть деньги, раз ты знаменит, то подобные проблемы тебя не касаются. Но меня это касается, потому что я знаю, что это значит и какие последствия это может иметь для моей страны, когда такие люди приходят к власти».

    Можно, конечно, счесть, что Мбаппе просто так сделал заявление политического характера, но в рядах «Национального объединения», судя по всему, так не думают. По французским меркам ответ был дан жесткий: Мбаппе, в частности, припомнили, что сей великий патриот ушел из французского клуба ПСЖ в мадридский «Реал».

    «Когда он говорит, что мы не выиграем выборы, меня это успокаивает, потому что он ушел из ПСЖ в мадридский «Реал», сказав, что это ради победы в Лиге чемпионов. Тем не менее ПСЖ победил, – заявила Марин Ле Пен. – В общем, когда он говорит: «Я не хочу, чтобы "Национальное объединение" выиграло выборы» или «"Национальное объединение" не выиграет выборы», пусть продолжает в том же духе, меня это вполне устраивает… Люди, которые любят футбол, по-прежнему свободны в выборе того, за кого голосовать, и им не обязательно оглядываться на господина Мбаппе».

    Соратники Марин Ле Пен и Жордана Барделла тоже не полезли за словом в карман. Депутат Себастьен Шеню заметил, что «Килиан Мбаппе вторгся на незнакомую территорию», а пресс-секретарь партии Жюльен Одуль и вовсе считает высказывание футболиста разъединяющим: «На нем лежит ответственность, потому что он должен представлять миллионы французов. Проблема в том, что капитан сборной Франции становится политическим активистом, который использует свою известность для выражения политических взглядов. Как у любого гражданина, у него есть право иметь свое мнение, но как капитан, он должен проявлять хотя бы минимальную сдержанность».

    С точки зрения стратегической выступление Мбаппе можно считать пробным шаром с целью проверить, не удастся ли развернуть общественное мнение против «Национального объединения» с помощью известных людей, далеких от политики.

    И если результат будет признан положительным, мы наверняка услышим еще множество местных звезд, которые в унисон призовут не пускать к власти крайне правых. Потому что арсенал средств у политтехнологов и закулисных кардиналов невелик: правление Макрона заканчивается высокими ценами на топливо, испорченными отношениями с Америкой, пошлинами на китайские товары, которые французы раньше без проблем заказывали онлайн, и невнятным будущим.

    Если бы макронисты могли предъявить реальные достижения, все было бы совсем иначе. Но в отсутствие достижений остается только цепляться за демагогию в стиле «не голосуйте за крайне правых, они плохие», рекрутируя для этого известных спортсменов, и уповать на то, что избиратели не спросят: «А вы-то что хорошего сделали, чтобы за вас голосовать? Вы-то какие перспективы можете предложить?».

    Тем временем в ходе опросов общественного мнения проверяются разные комбинации соперников на предстоящих выборах. Так как до сих пор нет ясности, кто станет главным кандидатом от центристов – более молодой и амбициозный 37-летний Габриэль Атталь не собирается уступать дорогу возрастному тяжеловесу Эдуару Филиппу – опросы предлагают разные сочетания кандидатов.

    Как сообщает Le Figaro, за Марин Ле Пен против Эдуара Филиппа проголосовали бы 32%, а против Габриэля Атталя – 33%.

    В случае, если Марин Ле Пен будет запрещено избираться, основным кандидатом становится Жордан Барделла, и его результаты еще лучше: соответственно 34 и 35%.

    За Эдуара Филиппа готовы голосовать 19%, а за Габриэля Атталя – 14%. Теоретически любой из бывших премьер-министров мог бы пройти во второй тур (который состоится, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства, то есть больше 50%), но на пятки им активно наступают левые и правые.

    По опросам, лидер ультралевой «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон набирает 12-13%, социал-демократ Рафаэль Глюксман – 11-12%. Глава правой партии республиканцев Брюно Ретайо в случае соперничества с Марин Ле Пен и Атталем может набрать 13%, но в конфигурации с Жорданом Барделла и Эдуаром Филипом его шансы падают до 9%. Экологистка Марин Тонделье может набрать 4%, глава ультраправой «Реконкисты» Эрик Земмур – 5-6%, а коммунист Фабьен Руссель – 3-4%.

    Согласно другому опросу, за «Национальное объединение» в целом намерены голосовать уже 45% французов. Это, с одной стороны, трактуется как признак того, что партия перестает восприниматься как маргинальная, а с другой, что ее электоральная база расширяется. И это даже при том, что политическое будущее Марин Ле Пен находится под вопросом: решение апелляционного суда по ее делу будет вынесено только 7 июля, и тогда же станет ясно, сможет ли она выдвигать свою кандидатуру, или Жордан Барделла (как его недружелюбно именуют в центристской прессе, «принц-консорт Королевства Обеих Сицилий») станет кандидатом номер один.

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

