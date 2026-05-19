Египет усилил контроль на границах из-за вируса Эбола

Tекст: Алексей Дегтярёв

Под круглосуточным контролем находятся аэропорты и порты, меры реагирования включают постоянное наблюдение за ситуацией, сказал Ауд Таг ад-Дин РИА «Новости».

«Особое внимание уделяется тем, кто едет в или из африканских стран, в частности тех стран, где уже есть подтвержденные случаи заражения вирусом Эбола», – уточнил он.

До настоящего момента в стране не зафиксировано ни одного инфицированного среди местных жителей или туристов. Он подчеркнул, что превентивные профилактические меры действуют непрерывно.

В мае Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 500 возможных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Роспотребнадзор решил направить группу специалистов в Уганду для проведения эпидемиологического расследования. Российское санитарное ведомство полностью исключило риск проникновения опасного вируса в Россию.