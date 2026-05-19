Медики извлекли из желудка волгоградца более 200 металлических предметов
Хирурги спасли жизнь 50-летнего пациента из Волгограда, достав эндоскопическим путем из его пищеварительного тракта монеты, гайки и две дверные петли, сообщили в комитете здравоохранения региона.
Мужчина поступил в больницу с подозрением на внутреннее кровотечение, сообщил комитет во «ВКонтакте».
Результаты обследования шокировали специалистов, поскольку пищевод и желудок больного оказались полностью забиты металлом.
Специалисты приняли решение удалять инородные тела без полостного хирургического вмешательства. Эндоскопическую процедуру разделили на несколько этапов, чтобы минимизировать риски для здоровья больного.
В результате операции врачи достали 214 монет разного номинала на общую сумму 875 рублей, 11 гаек и две дверные петли. В настоящий момент пациент идет на поправку и чувствует себя хорошо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале оренбургские врачи извлекли из желудка ребенка металлическую ложку. В январе жительница Тюмени случайно проглотила зубную щетку. В прошлом году подмосковные хирурги спасли съевшего 130 магнитов полуторагодовалого мальчика.