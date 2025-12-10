Президент «АвтоВАЗа» заявил о чрезмерном демпинге китайских авто на рынке

Президент «АвтоВАЗа» Соколов: Демпинг со стороны автопроизводителей из Китая перешел границы

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью газете «Ведомости» Соколов отметил, что скидки на китайские автомобили в этом году доходили до миллиона рублей, что оказывает существенное давление на конкурентов. Тем не менее, Соколов отметил, что машины Lada даже в таких условиях остаются заметно дешевле китайских моделей.

Президент «АвтоВАЗа» также подчеркнул, что на китайских производителей не влияют санкции, а ключевая ставка в Китае составляет всего три процента, что создает для них более выгодные условия. Кроме того, китайские власти предоставляют поддержку автопроизводителям, отправляющим машины на экспорт, что также сказывается на цене для российских покупателей.

Соколов уточнил, что «АвтоВАЗ» не получает прямых грантов или докапитализации от государства. Основным инструментом поддержки рынка сейчас он назвал субсидирование процентной ставки по кредиту, однако такую меру считает, прежде всего, социальной поддержкой.

По информации группы компаний «Рольф», более половины – 60% – новых машин, реализуемых в России, произведены китайскими марками. На долю Lada приходится 32% российского автомобильного рынка.

В октябре китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России.