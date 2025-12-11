В ЦБ сообщили о планах прямого регулирования крипторынка через лицензии

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, Центробанк обсуждает с Минфином, Федеральной службой по финансовому мониторингу и другими ведомствами предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты и возможные корректировки, передает РИА «Новости».

Ранее Центробанк направил свои предложения по регулированию рынка криптовалют в правительство. Изначально предполагалось ввести специальный экспериментальный правовой режим сроком на три года, однако позже регулятор отказался от этого подхода – прямое регулирование признано более эффективным и оперативным.

Чистюхин отметил, что потребуется внесение изменений в ряд законов: о цифровых финансовых активах, о рынке ценных бумаг и банковское законодательство. «Мы считаем, что у нас есть вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой. Надо подумать, введем ли мы отдельную категорию криптообменников. Только у них, возможно, пойдет речь о новой лицензии, но это надо обсуждать», – подчеркнул он.

Центробанк настаивает на необходимости «обелить» рынок криптовалют, сделать его прозрачным и подконтрольным. Все операции вне установленного регулирования будут считаться нелегальными. Также, по словам Чистюхина, процесс принятия регулирования ускоряется из-за пристального внимания международных организаций, прежде всего FATF.

Для внедрения новых правил действия предусмотрены переходные периоды, чтобы участники рынка успели перейти в легальное поле. Закон о регулировании криптовалют планируется принять в весеннюю сессию 2026 года, чтобы он вступил в силу до конца того же года, а ответственность за нелегальные операции начнет действовать с середины 2027 года.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о разработке изменений в закон для легализации инвестиций в криптоактивы для квалифицированных инвесторов при запрете расчетов криптовалютой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов сообщил о достижении договоренности с Центробанком по вопросу легализации расчетов криптовалютами для внешнеэкономической деятельности. Центробанк ранее предложил запретить использование криптовалют вне экспериментального режима.