  • Новость часаЭксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США
    Польша задержала российского археолога по запросу Украины
    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России
    Оценен ущерб СССР от разрушений в Великую Отечественную войну
    Лавров заявил о взаимопонимании с США о послевоенном статусе Украины
    Москва назвала европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    Российские войска освободили Лиман возле Волчанска
    Киев представил Вашингтону ответ на мирный план Трампа
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    18 комментариев
    11 декабря 2025, 13:23 • Новости дня

    Попова заявила о риске завоза холеры и лихорадок в Россию

    Попова сообщила о сохранении риска завоза холеры и лихорадок на территорию России

    Tекст: Мария Иванова

    В России по-прежнему существует угроза ввоза таких инфекций, как холера, лихорадки Зика и чикунгунья, несмотря на заметное снижение числа завозных случаев малярии в этом году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Количество завозных случаев малярии в России в 2025 году заметно снизилось, однако сохраняется риск ввоза других опасных инфекций, таких как холера, а также лихорадки Зика и чикунгунья, передает ТАСС.

    По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «в отличие от предыдущих лет у нас сократилось количество завозов разных заболеваний, в первую очередь случаев малярии в этом году мы видим значительно меньше».

    Она также подчеркнула, что в страну продолжают завозить бруцеллез и брюшной тиф, однако службы здравоохранения полностью готовы к противодействию этим инфекциям.

    Между тем  в России завершается всероссийская вакцинационная кампания против гриппа, сообщила Анна Попова. Она отметила: «Вакцинация от гриппа в России практически завершена, мы успели до начала подъема. Вся вакцина использована, иммунизация может продолжаться только по назначению лечащего врача». При этом среди исследованных мутаций гонконгского гриппа критических изменений выявлено не было.

    Попова также добавила, что все обнаруженные мутации гонконгского гриппа не теряют чувствительность к антивирусным препаратам. Иммунитет, полученный после вакцинации, защищает примерно на 85%, в том числе против новых вариантов вируса. На сегодняшний день все существующие мутации выявляются с помощью доступных на территории страны лабораторных тестов.

    Ранее в че верг сообщалось, что Роспотребнадзор ожидает значительный рост заболеваемости гонконгским гриппом в России ближе к началу новогодних праздников.

    Роспотребнадзор ранее исключил угрозу пандемии птичьего гриппа, которая могла бы быть опаснее COVID-19.

    Ведомство также планирует в течение трех лет создать 50 отечественных тест-систем для выявления опасных инфекций и полностью отказаться от импортных компонентов.

    10 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо поддержал идею создания особой экономической зоны в Иматре, приграничном с Россией городе, сообщает Yle. С этим заявлением он выступил после того, как Россия уведомила Финляндию о прекращении действия двух статей соглашения об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра.

    «Я думаю, что мы должны быть готовы попробовать что-то новое, особая экономическая зона могла бы стать именно таким шагом», – сказал он в комментарии Yle, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем Орпо уточнил, что сам по себе статус ОЭЗ не приносит пользы без четких стимулов и механизмов налогообложения. По его словам, необходимы реальные предложения, которые позволят привлечь бизнес и инвестиции. Глава правительства добавил, что хорошо осведомлен о трудностях, с которыми столкнулись Южная Карелия и Иматра на фоне закрытия границы между Финляндией и Россией.

    Ранее Хельсинки получили от Москвы ноту о разрыве энергетического договора по приграничным ГЭС. До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия двух статей соглашения с Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра. Одновременно он поручил МИД РФ уведомить Хельсинки, что после одностороннего отказа Финляндии от закупок российской электроэнергии Москва более не рассматривает себя обязанной поставлять компенсационную энергию по этому договору.

    Ранее Орпо сообщил, что открытие пограничных пунктов с Россией возможно в обозримой перспективе, а не через десятилетия.

    В ноябре в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    Комментарии (16)
    10 декабря 2025, 19:15 • Новости дня
    Литва потребовала от Белоруссии вернуть грузовики

    МИД Литвы вручил ноту протеста Белоруссии за изъятие грузовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое ведомство Литвы передало Минску официальный протест в связи с задержанием литовских грузовиков и требованием вернуть имущество компаний Евросоюза.

    Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах посольства Белоруссии и передало ему ноту протеста. Поводом стали продолжающиеся, по мнению литовской стороны, гибридные атаки с территории Белоруссии, сообщает МИД Литвы.

    В частности, в Вильнюсе выразили недовольство действиями Белоруссии по принудительному изъятию имущества, принадлежащего гражданам и компаниям Евросоюза.

    В заявлении отмечается, что литовская сторона требует возврата задержанных на белорусской территории литовских грузовиков. Также Литва настаивает, чтобы Минск обеспечил эффективный контроль за воздушным пространством на границе двух стран.

    МИД Литвы подчеркивает, что подобные действия Белоруссии нарушают права европейских граждан и компаний. В ведомстве добавили, что аналогичные требования уже передавались белорусской стороне и призвали их выполнить в ближайшее время.

    Напомним, накануне власти Белоруссии выявили личность человека, который запустил беспилотник с территории Литвы и сейчас разыскивают его после падения аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее назвал действия Литвы провокацией ради получения дополнительного финансирования от Евросоюза.

    Белоруссия готова приобрести скоропортящиеся грузы литовских перевозчиков, чьи грузовые автомобили оказались заблокированы на территории республики после закрытия границы Вильнюсом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Комментарии (12)
    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Комментарии (2)
    10 декабря 2025, 18:07 • Новости дня
    Коломойский сообщил о покушении на Миндича

    Коломойский: На Миндича в Израиле было совершено покушение

    Коломойский сообщил о покушении на Миндича
    @ Сазончик Константин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) заявил о покушении на своего близкого друга и «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Преступление, по словам Коломойского, произошло 28 ноября в Израиле, где в этот момент находился Миндич, передает ТАСС.

    «На Миндича в Израиле было покушение 28 ноября. Это была попытка покушения, преступники были арестованы. Ранили домработницу», – сказал он на заседании суда.

    В результате покушения пострадала домработница Миндича, сам бизнесмен остался невредим. По словам Коломойского, преступники арестованы.

    Ранее Коломойский заявил в суде, что Владимира Зеленского «скоро не будет», сравнив его с Наполеоном IV.

    В начале декабря суд на Украине заочно определил меру пресечения для Миндича по делу о коррупции в энергетике.

    Комментарии (6)
    10 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов

    Юрист Хаминский: Долина может избежать ответственности за неуплату налогов за дом

    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина, возможно, избежит ответственности за неуплату налогов за дом в Подмосковье, сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    По его словам, Долина применила популярную схему, при которой не сдавала дом в эксплуатацию и не оформляла его в собственность после окончания стройки и заселения в 2011 году, передает РИА «Новости».

    Кадастровый учет ее особняка в поселке Славино был оформлен только в августе 2024 года. Таким образом, на участке фактически был дом, но по документам он отсутствовал, соответственно, объект налогообложения также отсутствовал.

    Юрист уточнил, что для уголовного преследования необходим долг по налогам не менее 2,7 млн рублей, тогда как у певицы сумма гипотетической недоимки составляет 250 тыс. рублей. Максимально налоговая инспекция может взыскать с Долиной недоимку и пени только за последние три года, резюмировал Хаминский.

    Ранее СМИ сообщили, что певица Лариса Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    63 комментария

    Комментарии (17)
    10 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    НАТО впервые применило «летающие радары» у арктических границ России
    НАТО впервые применило «летающие радары» у арктических границ России
    @ Jana Rodenbusch/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий сообщил о начале применения странами НАТО самолетов дальнего радиолокационного обнаружения для разведки у северных границ России.

    Он отметил, что конкуренция в Арктике усиливается, а коллективный Запад стремится установить международный режим управления Северным морским путем и ослабить российскую юрисдикцию в этом ключевом регионе, передает РИА «Новости».

    На международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» Корецкий заявил, что НАТО наращивает силовой потенциал в западной части Арктики под предлогом военно-политического сдерживания России. По его словам, разведывательная активность альянса в акватории Баренцева моря значительно возросла.

    Корецкий подчеркнул, что основным инструментом технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли, однако с каждым годом растет применение авиационной разведки на границе с Россией. Впервые было зафиксировано прямое использование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО в этом районе.

    «Существенно возросла разведывательная активность стран альянса в акватории Баренцева моря. Ключевым инструментом в системе технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли. С каждым годом наращивается применение авиационной разведки в непосредственной близости от государственной границы России. Впервые зафиксировано применение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО», – отметил Корецкий.

    Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, называемые «летающими радарами», предназначены для дальнего выявления воздушных и морских объектов противника.

    Ранее главком ВМФ назвал Арктику стратегически важной для России.

    Комментарии (8)
    10 декабря 2025, 21:24 • Новости дня
    Украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море
    Украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море
    @ Burak Oruc/marinetraffic

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские морские дроны Sea Baby атаковали танкер Dashan под флагом Коморских Островов в Черном море и повредили его, сообщило украинское издание «Страна.uа».

    Источники украинского издания сообщили, что танкер Dashan, входящий в так называемый российский «теневой флот», подвергся атаке морских дронов Sea Baby, передает «Газета.Ru». Сообщается, что судно шло по Черному морю в исключительной экономической зоне Украины в сторону Новороссийска. Ранее другие ресурсы указывали, что Dashan шел под флагом Гамбии и находится под санкциями.

    По словам украинских источников, операция проводилась совместно 13-м Главным управлением военной контрразведки СБУ и украинскими ВМС.

    В результате атаки танкер получил критические повреждения, судно выведено из строя, следует из сообщения в Telegram–канале «Военкоры Русской Весны».

    Военкоры уточняют, что это уже четвертая атака на суда, относящиеся к так называемому российскому «теневому флоту», за последние две недели, сообщили украинские источники.

    Ранее утром 2 декабря возле берегов Турции на российское судно Midvolga 2 совершили атаку с помощью воздушного беспилотника.

    Напомним, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что нападения на танкеры у турецкого побережья говорят об опасном обострении ситуации и не могут быть оправданы.

    Президент России Владимир Путин назвал такие нападения пиратством и предупредил о готовности перекрыть Украине выход к морю, если атаки не прекратятся.

    Комментарии (20)
    10 декабря 2025, 14:29 • Новости дня
    WP: Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    WP: Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили создание демилитаризованной зоны на Украине в качестве возможного варианта регулирования вопроса о границах, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

    По данным WP, ожидается, что эта зона может пройти вдоль всей будущей линии прекращения огня и иметь ширину, достаточную для запрета размещения тяжелого вооружения, передает ТАСС.

    Собеседники издания отметили, что подобная зона должна быть строго контролируемой и напоминать по принципу действия так называемую «корейскую модель». Такая инициатива изложена американской стороной в трех документах, направленных Киеву в рамках мирного плана, пишет издание.

    В январе советники Трампа поддержали создание демилитаризованной зоны на Украине.

    Комментарии (25)
    11 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о жесткой беседе с лидерами так называемой евротройки – Великобритании, Германии и Франции – по теме урегулирования украинского конфликта.

    «Мы говорили с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства. Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. Ну, посмотрим, что будет. Мы ждем ответов перед тем, как сможем двигаться вперед», – сказал Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

    Он уточнил, что стороны имели некоторые спорные мнения о людях, но в дальнейшем будет ясно, к чему приведут все эти разговоры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    Комментарии (4)
    10 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что современные научные достижения, включая искусственный интеллект, меняют баланс военного превосходства и усиливают секретность исследований.

    Развитие робототехники и систем управления на базе искусственного интеллекта провоцирует новый виток гонки вооружений, отмечается в статье главы СВР России Сергея Нарышкина в журнале «Разведчик», пишет ТАСС. По словам Нарышкина, промышленно развитые государства все чаще рассматривают науку и технологии в качестве ключевых инструментов поддержания экономического и военного лидерства.

    Он указал, что перспективные разработки, в том числе технологии двойного назначения, больше не обсуждаются на открытых международных площадках, а реализуются в атмосфере секретности. Кроме того, западные страны концентрируют у себя высокий технологический потенциал, используя научно-технические достижения для наращивания военных возможностей.

    «США, Япония, ряд европейских стран стремятся нарастить свои военные возможности за счет научно-технологических прорывов», – заявил глава СВР. Нарышкин отметил, что развитие синтетической биологии, робототехники и ИИ ведет к коренным изменениям способов ведения войны и создает угрозу изменения существующего баланса сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Нарышкин прокомментировал возможность прослушивать украинских чиновников. Он отметил, что российские спецслужбы работают строго в рамках закона и своих полномочий.

    А что касается использования ИИ, то накануне президент России Владимир Путин отметил, что проблема распространения искусственного интеллекта требует взвешенного подхода. Игнорировать искусственный интеллект недопустимо, но и бездумно внедрять эту технологию опасно для страны, считает глава государства.

    Президент России также призвал вывести развитие искусственного интеллекта в России на новый уровень, чтобы соответствовать глобальным тенденциям.

    Комментарии (3)
    11 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Жительница Одессы рассказала о хамстве приезжих с западной Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одессу при новом главе Сергее Лысаке приехало очень много людей с западной Украины, они ведут себя нагло, оскорбляют жителей города на украинском языке, рассказала местная жительница.

    Одессу заполнили жители западной части Украины при новом главе Сергее Лысаке, передает РИА «Новости».

    Местная жительница пояснила, что новые приезжие ведут себя вызывающе, часто переходят на оскорбления и конфликты с местными жителями.

    По ее словам, чаще всего конфликты происходят в общественном транспорте: «Могут с какими-то претензиями к водителю пристать, начать водителя унижать, оскорблять на своей мове, на своем западно-украинском акценте», – заявила она.

    Собеседница агентства подчеркнула, что подобное поведение сходит приезжим с рук, а большинство одесситов предпочитают оставаться в стороне из-за страха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесситы жаловались на резкий рост цен на продукты.

    Жители города также рассказывали о протестах против политики Зеленского в социальных сетях.

    Между тем в Одессе местные жители начали переодеваться в евреев, чтобы избежать мобилизации.

    Комментарии (5)
    10 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В ЦАР боевики начали использовать дроны против российских инструкторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевики начали использовать беспилотники, чтобы проводить разведку и сбрасывать боеприпасы на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике, сообщил советник по безопасности президента РФ Дмитрий Подольский.

    Боевики в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) начали активно применять беспилотники для разведки и атак на российские базы, где работают военные инструкторы, сообщил советник по безопасности президента страны Дмитрий Подольский, его слова приводит ТАСС. По его словам, дроны сбрасывали боеприпасы на позиции российских специалистов, оказывающих поддержку национальной армии ЦАР.

    Подольский подчеркнул: «В каких-то случаях боевиков обучают иностранные инструкторы, а также те люди, которые принимают участие в боевых действиях – к примеру, на территории Судана. Сейчас угроза БПЛА сохраняется, особенно в приграничных районах с Суданом и Чадом».

    Советник отметил, что боевики пока не использовали FPV-дроны, основную разведку они ведут при помощи квадрокоптеров Mavic. Сообщается также, что существует информация о возможном наличии у них переносных зенитных ракетных комплексов.

    В преддверии выборов, которые пройдут 28 декабря, безопасность в стране будут обеспечивать в том числе российские инструкторы. Военные специалисты из России реагируют на угрозу с помощью стрелкового оружия, дробовиков калибра 12 и комплексов радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что Запад использует Украину для координации действий террористов против Центрально-Африканской Республики.

    В ноябре российские военные инструкторы совместно с армией ЦАР уничтожили базу боевиков в префектуре От-Котто. А в сентябре в ЦАР при поддержке россиян ликвидировали 17 боевиков.

    Комментарии (4)
    10 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Парижа вынес приказ об аресте 100% акций Google France. Документ подлежит немедленному исполнению и связан с предстоящим рассмотрением заявления российского ООО «Гугл» в отношении Google International LLC.

    Google International LLC выступает материнской структурой как для российского, так и для французского подразделения. В России продолжается процедура банкротства ООО «Гугл». Ранее Арбитражный суд Москвы обязал материнскую компанию вернуть незаконно выведенные перед банкротством дивиденды в размере 112 млн евро, что стало основанием для обращения в суд Франции о приведении российского решения в исполнение, сообщает РЕГНУМ .

    Российский суд установил, что дивиденды были выведены должником намеренно – с целью избежать расчета с кредиторами. Арест во Франции выступает обеспечительной мерой, призванной предотвратить возможное банкротство Google France до завершения рассмотрения заявления российского подразделения.

    Как отметил Артур Зурабян, партнер ведущего это дело адвокатского бюро ART DE LEX, в рамках дела о банкротстве оспариваются и другие операции. Речь идет о выводе средств из России после 2018 года по ряду сделок на общую сумму более 140 млрд руб. (1,8 млрд долларов США). Поскольку у Google отсутствуют активы на территории РФ, российские судебные решения после их принятия также могут быть направлены на исполнение в других странах.

    Арест активов Google во Франции – не единственный случай. В мае 2025 года Верховный суд ЮАР также наложил арест на имущество Google LLC на территории страны по аналогичному основанию. Российская компания инициировала процедуры признания и исполнения судебных решений в более чем десяти юрисдикциях.

    Следующий этап – рассмотрение заявления ООО «Гугл» по существу в суде Парижа. В случае удовлетворения иска взыскание может быть обращено на арестованное имущество, а средства направлены на погашение требований российских кредиторов.

    Ранее Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI.

    Комментарии (13)
    10 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Мигранты вынудили премьеров Британии и Дании пересмотреть права человека

    Премьеры Британии и Дании призвали реформировать Конвенцию по правам человека из-за мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министры Дании и Британии Метте Фредериксен и Кир Стармер призвали к реформе Европейской конвенции по правам человека, указав на необходимость обновления системы предоставления убежища на фоне новых миграционных вызовов.

    Датский премьер Метте Фредериксен и британский премьер Кир Стармер совместно выступили за реформу Европейской конвенции по правам человека, пишет Politico.

    Они заявили в совместной статье, что «нынешние правила по убежищу создавались для другой эпохи» и требуют пересмотра, чтобы отвечать современным вызовам массовой миграции. Политики подчеркнули, что миллионы перемещаются не только по причине угрозы жизни, но и ради лучшего будущего, и если не учитывать это, страдают как беженцы, так и страны, вынужденные быстро адаптироваться.

    Обращение премьеров прозвучало после обновления миграционных правил в ЕС, по которым датский жесткий подход к миграции становится новым стандартом для блока. Новые меры позволяют странам ЕС высылать отказников в предоставлении убежища, создавать центры обработки ходатайств за пределами блока и формировать хабы для высылки мигрантов вне ЕС. Британия также недавно провела реформу в аналогичном ключе.

    В среду ожидается встреча делегатов примерно 40 стран-членов Совета Европы в Страсбурге, посвященная вопросам миграции. Руководство Совета Европы выступает за сохранение роли Европейской конвенции как основного правового документа, но отмечает необходимость обсуждения трактовок, затрудняющих выдворение мигрантов, совершивших преступления. Глава организации Ален Берсе заявил, что пришло время обсудить эти вопросы в официальном формате Совета Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евростат отметил, что число новых просителей убежища с Украины достигло максимума с начала года после изменения правил выезда для мужчин.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что многие из них из-за этого теряют жизнеспособность.

    Комментарии (4)
    10 декабря 2025, 18:44 • Новости дня
    Президент «АвтоВАЗа» заявил о чрезмерном демпинге китайских авто на рынке

    Президент «АвтоВАЗа» Соколов: Демпинг со стороны автопроизводителей из Китая перешел границы

    Президент «АвтоВАЗа» заявил о чрезмерном демпинге китайских авто на рынке
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Демпинг со стороны китайских автопроизводителей на российском рынке превзошел все мыслимые границы, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов

    В интервью газете «Ведомости» Соколов отметил, что скидки на китайские автомобили в этом году доходили до миллиона рублей, что оказывает существенное давление на конкурентов. Тем не менее, Соколов отметил, что машины Lada даже в таких условиях остаются заметно дешевле китайских моделей.

    Президент «АвтоВАЗа» также подчеркнул, что на китайских производителей не влияют санкции, а ключевая ставка в Китае составляет всего три процента, что создает для них более выгодные условия. Кроме того, китайские власти предоставляют поддержку автопроизводителям, отправляющим машины на экспорт, что также сказывается на цене для российских покупателей.

    Соколов уточнил, что «АвтоВАЗ» не получает прямых грантов или докапитализации от государства. Основным инструментом поддержки рынка сейчас он назвал субсидирование процентной ставки по кредиту, однако такую меру считает, прежде всего, социальной поддержкой.

    По информации группы компаний «Рольф», более половины – 60% – новых машин, реализуемых в России, произведены китайскими марками. На долю Lada приходится 32% российского автомобильного рынка.

    В октябре китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России.

    Комментарии (20)
    10 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел пленных

    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел двух пленных ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой Народной Республике суд приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат в июне 2025 года.

    Верховный суд Донецкой Народной Республики признал украинского военнослужащего 41-летнего Игоря Скубака виновным в особо тяжких преступлениях. Скубаку были предъявлены обвинения по статьям о жестоком обращении с военнопленными и убийстве, что повлекло за собой пожизненный срок, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

    В ходе разбирательства было установлено, что ранним утром10 июня 2025 года Скубак находился на позициях в лесопосадке между населенными пунктами Отрадное и Комар ДНР, где расстрелял двух российских военнопленных.

    Ранее солдата ВСУ Владимира Парафило приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство женщины, а также расправу над мужчиной в курском селе.

    До этого украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    Комментарии (2)
    Главное
    Пашинян не смог прилететь в Москву из-за атаки украинских дронов
    Лавров назвал Джонсона «непричесанным политическим деятелем»
    Казахстан сообщил о серьезных повреждениях устройства КТК украинским дроном
    Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли
    Жительница Одессы рассказала о хамстве приезжих с западной Украины
    Портал «Грамота.ру» назвал слово года
    В Госдуме предложили создать единый механизм записи школьника на продленку

    Запад видит заговор в ослаблении юаня

    Европейская Торговая палата и американские МВФ захейтили китайский юань после того, как положительный торговый баланс Китая впервые превысил 1 трлн долларов. Запад видит целую теорию заговора в ослаблении китайской валюты. Более того, не стесняется указывать Пекину, что он должен делать, если не хочет усиления торговой войны. Однако экономисты показывают то, о чем западные страны умалчивают. Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Перейти в раздел

    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США

    Ведущие политики Европы на самом деле не являются главными игроками европейского континента. По крайней мере, такой парадоксальный вывод делают сами европейские СМИ, вынужденные признать, что на ЕС влияют прежде всего с Запада и Востока. В итоге рейтинг самых влиятельных людей Европы доказывает правоту и силу Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена водительского удостоверения по истечении срока в 2025 году: документы, порядок, стоимость

      Водительское удостоверение в России выдается сроком на 10 лет. По истечении этого периода документ подлежит обязательной замене. В 2025 году действуют особые правила автоматического продления прав, однако для части водителей процедура замены становится актуальной именно сейчас.

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации