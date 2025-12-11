Попова сообщила о сохранении риска завоза холеры и лихорадок на территорию России

Tекст: Мария Иванова

Количество завозных случаев малярии в России в 2025 году заметно снизилось, однако сохраняется риск ввоза других опасных инфекций, таких как холера, а также лихорадки Зика и чикунгунья, передает ТАСС.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «в отличие от предыдущих лет у нас сократилось количество завозов разных заболеваний, в первую очередь случаев малярии в этом году мы видим значительно меньше».

Она также подчеркнула, что в страну продолжают завозить бруцеллез и брюшной тиф, однако службы здравоохранения полностью готовы к противодействию этим инфекциям.

Между тем в России завершается всероссийская вакцинационная кампания против гриппа, сообщила Анна Попова. Она отметила: «Вакцинация от гриппа в России практически завершена, мы успели до начала подъема. Вся вакцина использована, иммунизация может продолжаться только по назначению лечащего врача». При этом среди исследованных мутаций гонконгского гриппа критических изменений выявлено не было.

Попова также добавила, что все обнаруженные мутации гонконгского гриппа не теряют чувствительность к антивирусным препаратам. Иммунитет, полученный после вакцинации, защищает примерно на 85%, в том числе против новых вариантов вируса. На сегодняшний день все существующие мутации выявляются с помощью доступных на территории страны лабораторных тестов.

Ранее в че верг сообщалось, что Роспотребнадзор ожидает значительный рост заболеваемости гонконгским гриппом в России ближе к началу новогодних праздников.

Роспотребнадзор ранее исключил угрозу пандемии птичьего гриппа, которая могла бы быть опаснее COVID-19.

Ведомство также планирует в течение трех лет создать 50 отечественных тест-систем для выявления опасных инфекций и полностью отказаться от импортных компонентов.