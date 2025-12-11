Попова предупредила о росте заболеваемости гриппом на новогодние праздники

Попова: Подъем заболеваемости гриппом ожидается на новогодних праздниках

Tекст: Мария Иванова

Значительный подъем заболеваемости гриппом, включая гонконгский, прогнозируется в России на время новогодних праздников, передает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что эпидемический сезон стартовал в этом году раньше обычного, что характерно для гриппа А (H3N2).

По словам Поповой, максимальное развитие может наступить именно к началу январских праздников. Она подчеркнула: «Люди перед праздниками перестают своевременно обращаться за медицинской помощью – это наша такая психологическая реакция. И приходят за медицинской помощью тогда, когда бывает поздно, при тяжелом развитии».

На текущий момент превышение эпидемических порогов по заболеваемости гриппом зафиксировано в 17 регионах страны, а среди школьников – в 25 субъектах, отметила глава Роспотребнадзора. Наибольшая интенсивность заболеваемости наблюдается среди детей школьного возраста.

Попова также сообщила, что принимаются все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции в регионах России.

Ранее в четверг сообщалось, что в регионах России может быть принято решение о переводе работников на удаленку при росте заболеваемости гриппом.

Роспотребнадзор ранее исключил угрозу пандемии птичьего гриппа, которая могла бы быть опаснее COVID-19.

Между тем центр «Вектор» выявил более 60 новых вирусов в России.