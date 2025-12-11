Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Попова: Подъем заболеваемости гриппом ожидается на новогодних праздниках
В России ожидается значительный рост заболеваемости гонконгским гриппом ближе к началу новогодних праздников, когда большинство людей поздно обращаются к врачам, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Значительный подъем заболеваемости гриппом, включая гонконгский, прогнозируется в России на время новогодних праздников, передает ТАСС.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что эпидемический сезон стартовал в этом году раньше обычного, что характерно для гриппа А (H3N2).
По словам Поповой, максимальное развитие может наступить именно к началу январских праздников. Она подчеркнула: «Люди перед праздниками перестают своевременно обращаться за медицинской помощью – это наша такая психологическая реакция. И приходят за медицинской помощью тогда, когда бывает поздно, при тяжелом развитии».
На текущий момент превышение эпидемических порогов по заболеваемости гриппом зафиксировано в 17 регионах страны, а среди школьников – в 25 субъектах, отметила глава Роспотребнадзора. Наибольшая интенсивность заболеваемости наблюдается среди детей школьного возраста.
Попова также сообщила, что принимаются все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции в регионах России.
Ранее в четверг сообщалось, что в регионах России может быть принято решение о переводе работников на удаленку при росте заболеваемости гриппом.
Роспотребнадзор ранее исключил угрозу пандемии птичьего гриппа, которая могла бы быть опаснее COVID-19.
Между тем центр «Вектор» выявил более 60 новых вирусов в России.