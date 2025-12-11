Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.2 комментария
Грузия предложила Туркменистану свою территорию для транзита газа
Грузия готова содействовать Туркменистану в поставках газа через свою территорию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель правительства Грузии встретился в Туркменистане в четверг с президентом этой страны Сердаром Бердымухамедовым и обсудил вопросы углубления сотрудничества в рамках Срединного коридора, сообщила пресс-служба грузинского кабмина.
Кроме перспектив транспортировки газа, стороны обсудили возможности увеличения грузоперевозок из стран Центральной Азии через грузинские порты.
В настоящее время через Грузию в Турцию и далее в Европу поставляется азербайджанский газ.
Ираклий Кобахидзе прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме, посвященном тридцатилетию нейтралитета этой страны. Это уже третий визит в Туркменистан в 2025 году премьер-министра Грузии. Ранее председатель правительства посетил эту страну с официальным визитом, а также участвовал в конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю.
Грузия, испытывающая проблемы в отношениях с ЕС, в последнее время активизировала внешнюю политику на азиатском направлении.