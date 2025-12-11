Грузия предложила Туркменистану свою территорию для транзита газа

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Председатель правительства Грузии встретился в Туркменистане в четверг с президентом этой страны Сердаром Бердымухамедовым и обсудил вопросы углубления сотрудничества в рамках Срединного коридора, сообщила пресс-служба грузинского кабмина.

Кроме перспектив транспортировки газа, стороны обсудили возможности увеличения грузоперевозок из стран Центральной Азии через грузинские порты.

В настоящее время через Грузию в Турцию и далее в Европу поставляется азербайджанский газ.

Ираклий Кобахидзе прибыл в Туркменистан для участия в международном форуме, посвященном тридцатилетию нейтралитета этой страны. Это уже третий визит в Туркменистан в 2025 году премьер-министра Грузии. Ранее председатель правительства посетил эту страну с официальным визитом, а также участвовал в конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю.

Грузия, испытывающая проблемы в отношениях с ЕС, в последнее время активизировала внешнюю политику на азиатском направлении.