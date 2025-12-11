Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Путин: Необходимо уделять пристальное внимание борьбе с теневым сектором экономики
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости усиленного внимания к борьбе с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов.
Он отметил, что решения об увеличении зарплат работников бюджетной сферы и доходов пенсионеров зависят от состояния экономики, передает ТАСС.
«Наши решения по увеличению зарплат по бюджетной сфере и доходов пенсионеров опираются прежде всего на положение дел в экономике. Как уже говорил, вопросы улучшения качества отечественной экономики, борьбы с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов заслуживают самого пристального внимания», – подчеркнул Путин.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах сократить теневой сектор экономики России.
В сентябре Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором экономики.