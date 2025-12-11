Депутат Толмачев осудил «Конституцию для зумеров» за насмешки

Tекст: Алексей Дегтярёв

В издании традиционные формулировки Основного закона заменили на молодежный сленг: права человека названы «имбой», народ – «сигмой», а государственные институты и символы описаны неформальными выражениями.

Толмачев в беседе с «Газетой.Ru» выразил недовольство выходом книги, подчеркнув, что подобный перевод Конституции на примитивный сленг искажает официальный смысл документа и проявляет неуважение к закону.

«Конституция – это основной закон страны, официальный документ, который состоит из четких и отточенных формулировок. Сделано это неспроста. Каждая фраза на своем месте, структура такая, чтобы не допустить искажения смысла», – заявил Толмачев.

Он отметил, что попытки адаптировать юридические нормы под молодежную лексику выглядят неудачной пародией и могут недооценивать интеллектуальные способности российских подростков. Парламентарий указал, что законы требуют уважения, а «шутка с Конституцией» только больше дискредитирует государственную символику.

В книге авторы обозначили гимн России как «главный трек», основные разделы – как «базовый вайб» или «главную сигму», а о поправках 2020 года написано как об «апдейтах». Суверенитет описан фразой «Россия – не пикми», и почти все официальные понятия заменены неологизмами.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что поправки, внесенные в Конституцию России в 2020 году, придали ей национальный характер, и сейчас менять основной закон не требуется.