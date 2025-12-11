Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Серьезное общеевропейское издание Politico опубликовало свой традиционный рейтинг 28 самых влиятельных людей Европы в уходящем году. Рейтинг этот выглядит настоящим открытием.

Прежде всего потому, что из трех самых влиятельных руководителей стран-членов Евросоюза лишь канцлер Германии Фридрих Мерц оказался на высоком, в данном случае третьем месте. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер удостоился лишь десятого места, а президент Франции Эммануэль Макрон вообще оказался на девятнадцатом, пропустив вперед шведского миллиардера Даниэля Эка и французского экономиста Габриэля Зюкмана.

Сравнительно низкие места получили и два лидера крупнейших европейских объединений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась седьмой – при том, что за последние годы она смогла сосредоточить в своих руках колоссальные полномочия. А генсек НАТО Марк Рютте оказался всего лишь на восьмом месте.

«И это при том, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ именно Рютте оказывал наибольшее влияние на принятие решений в ЕС. Сначала как премьер Голландии, а сейчас как генсек НАТО. Он же фактически является главным европейским переговорщиком с Дональдом Трампом», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Вадим Трухачев.

При этом выше всех них – на второе место – поставили премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, назвав ее «северной звездой». Издание пишет, что Европа сейчас оказалась перед целым рядом вызовов и «лидерами рейтинга стали те, кто каким-то образом взял на себя противостояние этому вызову». То есть, по мнению Politico, Фредериксен со своими заявлениями о коллективной обороне в этом преуспела куда больше, чем тот же Мерц – лидер крупнейшей европейской экономики, который активно вкладывается масштабную милитаризацию Европы.

«Это такая акция поддержки Дании за стойкость в отношениях с США, которые намекали, что хотят отнять Гренландию»,

– объясняет решение Politico газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Вопросы вызывает и выбор четвертого с шестым местом – их заняли, соответственно, лидер французских правых Марин Ле Пен и главный евроскептик Британии Найджел Фарадж. Издание объясняет это тем, что в лидеры попали «повстанцы, черпающие силу из углубляющейся политической поляризации», которые используют европейские противоречия в свою пользу. Но тогда Ле Пен и Фараджа надо менять местами. Француженка лишена возможности баллотироваться на пост президента из-за решения суда, поэтому лидерство в ее движении уже перехватывают другие. Фарадж же возглавляет Партию Реформ, которая в случае досрочных выборов в Великобритании вполне может их выиграть.

К тому же если уж вводить в перечень европейских бунтарей, то главный из них – венгерский премьер-министр Виктор Орбан – должен занимать не отведенное ему скромное 12-е место, а стоять выше, как минимум Ле Пен. «Он не только возглавляет Венгрию, но и является лидером крупнейшей общеевропейской оппозиционной силы «Патриоты за Европу». И рычагов влияния у него намного больше, чем у его единомышленницы Ле Пен», – поясняет Вадим Трухачев.

Впрочем, поощрение Фараджа и Ле Пен может иметь другое объяснение. «Поправение Европы – это не просто какое-то стихийное движение в сторону нормальности, возврата к консервативным ценностям. Это направляемый, поощряемый процесс. Ведь правые – это единственные, кто может мобилизовать общество на войну», – поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский. И не левые, а правые – при всем своем евроскептицизме – могут обеспечить ту самую стратегическую автономию ЕС, к которой сейчас стремится Брюссель.

Однако при всех этих несуразицах наибольшие вопросы вызывает первое и пятое место рейтинга. На первом месте в списке самых влиятельных людей Европы расположился американец Дональд Трамп. «Мы осознали один факт: в этом году никто не оказал большего влияния на Европу, чем президент США», – пишет Politico.

Действительно, хозяин Белого дома со всеми своими инициативами по отжиму Гренландии, инициированием торговых войн с Евросоюзом, отказом принять сторону ЕС в конфликте с Россией и, самое главное, объявлением де-факто войны брюссельским бюрократам оказал колоссальное влияние на европейские дела. Возможно, даже определяющее.

«Однако предоставление ему первого места в списке европейских лидеров означает, что ни о какой самостоятельности Европы уже не может идти речи,

– говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Что судьбу ЕС – при всех европейских потугах на стратегическую автономию – определяет Вашингтон. «И это вызывает все большее и большее раздражение в отношении США у европейцев, которым снова указали на их место», – продолжает Дмитрий Офицеров-Бельский.

На пятом же месте среди наиболее влияющих на Европу лидеров расположился тот, кого Брюссель все последние годы демонизирует и пытается изгнать из европейской политики. Тот, кого европейские бюрократы уже много лет как «успешно изолируют». Президент России Владимир Путин.

По мнению издания Politico, он занял это место из-за провокационных действий и агрессии, которая сейчас «формирует Европу». Однако на самом деле речь скорее идет о том образе, который Путину создает европейская пресса. Образе угрозы с Востока, ради сопротивления которой все европейцы должны объединиться и стряхнуть пыль со своих арсеналов. Влить десятки миллиардов евро в кошельки коррупционного режима Владимира Зеленского – которому с его образом «общеевропейского защитника» отвели в рейтинге Politico позорное 14-е место, позади даже президента крошечной Финляндии Александра Стубба.

На самом же деле Путин действительно повлиял на Европу – но не как угроза, а как лекарство. Олицетворяемая российским лидером консервативная и суверенная политика России вдохновила целый ряд европейских политических сил – на отстаивание суверенитета собственных стран, на подчеркивание важности традиционных ценностей.

Cам факт того, что Путин в рейтинге обошел всех главных функционеров Европы (кроме Мерца), а Трамп вообще оказался на первом месте является признанием европейской прессой всей мелочности и ничтожности европейских политиков, а также европейской идеологии. При всех европейских проблемах местные СМИ каждый день пишут про Путина и немного про Трампа. Не ищут решения существующих проблем, а пытаются возлагать вину за само их возникновение на двух внешних лидеров, которые, в общем-то, ничего не должны европейскому электорату. Politico не могло не признать решающее влияние российского лидера – и смогло только поставить его не на заслуженное первое, а на пятое место.

Получается, именно Путин с Трампом сейчас действительно являются по-настоящему европейскими лидерами. Теми, кто – в отличие от Еврокомиссии и либеральных антинациональных европейских элит – пытаются вернуть Европу на путь настоящего величия. К консервативным ценностям и демократическим, основам, на которых Европа выросла и благодаря которым может оставаться самою собой. Именно это вольно или невольно признал рейтинг Politico.