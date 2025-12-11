Глава предприятия и его дочь погибли в ходе ЧП в политехе Перми

Tекст: Алексей Дегтярёв

Руководитель предприятия не является сотрудником вуза, пояснили в ПНИПУ ТАСС.

Там добавили, что проводится проверка, по какой причине ребенок находился на месте в нарушение техники безопасности.

Также в вузе пояснили, что число пострадавших выросло до четырех

В четверг в учебном корпусе Пермского политехнического университета произошла разгерметизация стенда, погибли мужчина и ребенок.

Краевые власти сообщили, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса при работе с оборудованием.