Глава предприятия и его дочь погибли в ходе ЧП в политехе Перми
Начальник предприятия, где изготавливают различное оборудование, и его малолетняя дочь погибли при ЧП Пермском политехническом университете (ПНИПУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе этого вуза.
Руководитель предприятия не является сотрудником вуза, пояснили в ПНИПУ ТАСС.
Там добавили, что проводится проверка, по какой причине ребенок находился на месте в нарушение техники безопасности.
Также в вузе пояснили, что число пострадавших выросло до четырех
В четверг в учебном корпусе Пермского политехнического университета произошла разгерметизация стенда, погибли мужчина и ребенок.
Краевые власти сообщили, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса при работе с оборудованием.