Bloomberg: Украинские дроны атаковали нефтеплатформу «Лукойла» на Каспии

Bloomberg: Украинские дроны атаковали нефтеплатформу «Лукойла» в Каспийском море

Tекст: Валерия Городецкая

По информации собеседника Bloomberg, платформа оказалась под ударом не менее четырех раз, что привело к приостановке работы промышленного объекта, передает «Московский комсомолец».

Информации о пострадавших нет, а «Лукойл» пока не комментировал ситуацию.

Агентство указывает, что месторождение обеспечивает компании добычу порядка 6 млн тонн нефти в год, что составляет примерно 8% ее производства на внутреннем рынке.

Как отмечает агентство, в результате атаки ВСУ временно остановлена работа более 20 скважин на месте инцидента. По мнению Bloomberg, Украина, на фоне давления со стороны США найти пути мирного урегулирования, расширяет географию ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Ранее украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море.

В ноябре два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.