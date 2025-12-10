  • Новость часаУкраинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море
    Мерц стал худшим канцлером Германии после Гитлера
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Решение России заставило Финляндию предложить особую экономическую зону на границе
    Сцены с Долиной сохранили в новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика»
    Посол Ирана сообщил о планах встречи Путина и Пезешкиана в Ашхабаде
    НАТО впервые применила «летающие радары» у арктических границ России
    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам
    Литва потребовала от Белоруссии вернуть грузовики
    Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    10 декабря 2025, 21:24 • Новости дня

    Украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море

    Украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море
    @ Burak Oruc/marinetraffic

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские морские дроны Sea Baby атаковали танкер Dashan под флагом Коморских Островов в Черном море и повредили его, сообщило украинское издание «Страна.uа».

    Источники украинского издания сообщили, что танкер Dashan, входящий в так называемый российский «теневой флот», подвергся атаке морских дронов Sea Baby, передает «Газета.Ru». Сообщается, что судно шло по Черному морю в исключительной экономической зоне Украины в сторону Новороссийска. Ранее другие ресурсы указывали, что Dashan шел под флагом Гамбии и находится под санкциями.

    По словам украинских источников, операция проводилась совместно 13-м Главным управлением военной контрразведки СБУ и украинскими ВМС.

    В результате атаки танкер получил критические повреждения, судно выведено из строя, следует из сообщения в Telegram–канале «Военкоры Русской Весны».

    Военкоры уточняют, что это уже четвертая атака на суда, относящиеся к так называемому российскому «теневому флоту», за последние две недели, сообщили украинские источники.

    Ранее утром 2 декабря возле берегов Турции на российское судно Midvolga 2 совершили атаку с помощью воздушного беспилотника.

    Напомним, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что нападения на танкеры у турецкого побережья говорят об опасном обострении ситуации и не могут быть оправданы.

    Президент России Владимир Путин назвал такие нападения пиратством и предупредил о готовности перекрыть Украине выход к морю, если атаки не прекратятся.

    10 декабря 2025, 00:59 • Новости дня
    Постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика»
    Постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика»
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На заседании Совбеза ООН постпред Украины Андрей Мельник ответил отказом на территориальные уступки, процитировав фильм «Место встречи изменить нельзя» и сказав фразу на русском языке.

    Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности впервые произнес речь на русском языке, передает РИА «Новости». Он решительно отверг какие-либо территориальные уступки с стороны Киева.

    Мельник заявил: «Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – произнес дипломат по-русски, процитировав известную фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    Затем представитель Украины перевел свою реплику на английский язык и пояснил, что бублик – это бейгл.

    Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а в апреле стал постпредом Украины в ООН. Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.


    10 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»

    Эксперты: Постпреду Украины при ООН Мельнику пригодится русский язык для общения со следователем

    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»
    @ Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У киевских властей был шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но они предпочли «укреплять» нацию за счет коленопреклонения перед Западом. Теперь же политики прикрывают словоблудием преступления, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник фразой о «дырке от бублика» отверг территориальные уступки.

    «Выступление Андрея Мельника в ООН, в ходе которого он использовал фразу о «дырке от бублика», – сотрясание воздуха и словоблудие, призванное прикрыть моральную и финансовую пустоту, а также военно-политическую бесперспективность руководства Украины», – считает Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике, экс-сенатор.

    Он напомнил про коррупционные скандалы в республике. «Украинская верхушка наживались миллиардами в крепкой валюте и делилась со своими европейскими подельниками – так называемой партией войны. Сейчас же представители Киева прикрывают праздной болтовней никчемные дела и свои преступления», – полагает собеседник.

    По его мнению, украинская сторона, говоря о «дырке от бублика», в некотором смысле также проецирует свои комплексы. «Киевские власти «профукали» свою страну. У них был исторический шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но не получилось. Они «укрепляли» нацию за счет русофобии и коленопреклонения перед Западом», – напомнил собеседник.

    «В результате получился какой-то гибрид неолиберализма с неонацизмом. Руководство страны воскресило все отвратительные пороки западных цивилизаций и выдало это за свой исторический путь», – добавил Климов. Он отметил, что лучший выход для офиса Владимира Зеленского в нынешней ситуации – «капитулировать на условиях, которые предлагаются».

    Схожей точки зрения придерживается Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России, экс-сенатор. «Мельник в ООН – фигура временная. Его заявление не имеет никакого отношения к реальности, равно как и политической, дипломатической ценности», – подчеркнул он. При этом то, что дипломат практикует свой русский, говоря фразами из советских фильмов, – положительный момент. «Ему очень пригодятся знания русского языка, чтобы давать пояснения нашим следователям и прокурорам», – сыронизировал собеседник.

    Как бы то ни было, в последнее время украинская сторона особо остро демонстрирует неготовность к поиску путей урегулирования конфликта. «Власти страны своей твердолобой провоенной позицией сами себя вычеркивают из переговорного процесса», – указал Долгов, напомнив в этой связи критику со стороны Дональда Трампа. Примечателен здесь и призыв американского лидера провести президентские выборы на Украине.

    «Киевское руководство потеряет остатки фасада государственности, если продолжит линию на обструкцию мирного процесса и будет отказываться от выполнения логичных и законных условий России», – заключил спикер.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заговорил на русском языке, который в его стране запрещают, и отверг территориальные уступки цитатой из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    «Наши территории и наш суверенитет не продаются. Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ ей будет такой – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – сказал он. Последнюю фразу он озвучил на русском языке, но потом перевел и на английский, назвав бублик «бейглом». Цитата из советского фильма «Место встречи изменить нельзя» в оригинале звучит так: «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!».

    «Украинского дипломата снова потянуло на еду», – иронично отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Напомним, в 2022 года, будучи послом Украины в Германии, Мельник сравнил Олафа Шольца, занимавшего на тот момент пост канцлера, с «обиженной ливерной колбасой». Позднее дипломат выразил сожаление по поводу этих слов.

    Позднее он же нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска. Кроме того, Мельник в интервью германским СМИ называл украинского националиста Степана Бандеру «борцом за свободу». Это при том, что в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма. Кроме того, он критиковал Берлин за «диету», на которую «посадили» Киев «в военном отношении».

    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    10 декабря 2025, 10:48 • Новости дня
    Лавров: Россия не собирается воевать с Европой, но готова ответить на враждебность
    Лавров: Россия не собирается воевать с Европой, но готова ответить на враждебность
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова ответить на любые враждебные действия Европы, включая размещение иностранных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в Совете Федерации.

    Лавров акцентировал, что Россия не стремится к вооруженному конфликту с Европой: «Как подчеркивал президент (России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД), мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет». При этом министр отметил, что любые шаги, которые власти России сочтут враждебными, не останутся без реакции, передает РИА «Новости».

    Министр также прокомментировал позицию Евросоюза, заявив, что его руководство «в безнадежной политической слепоте тешит себя иллюзией так или иначе победить Россию». Лавров подчеркнул, что весь политический капитал Европы вложен в «войну с Россией руками и телами украинских граждан», однако, по мнению Москвы, такие действия не приведут к победе над Россией.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что страны Востока становятся ареной появления новых военных альянсов, которые представляют дополнительные угрозы России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. Российский лидер назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    10 декабря 2025, 14:29 • Новости дня
    WP: Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    WP: Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили создание демилитаризованной зоны на Украине в качестве возможного варианта регулирования вопроса о границах, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

    По данным WP, ожидается, что эта зона может пройти вдоль всей будущей линии прекращения огня и иметь ширину, достаточную для запрета размещения тяжелого вооружения, передает ТАСС.

    Собеседники издания отметили, что подобная зона должна быть строго контролируемой и напоминать по принципу действия так называемую «корейскую модель». Такая инициатива изложена американской стороной в трех документах, направленных Киеву в рамках мирного плана, пишет издание.

    В январе советники Трампа поддержали создание демилитаризованной зоны на Украине.

    10 декабря 2025, 18:07 • Новости дня
    Коломойский сообщил о покушении на Миндича

    Коломойский: На Миндича в Израиле было совершено покушение

    Коломойский сообщил о покушении на Миндича
    @ Сазончик Константин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) заявил о покушении на своего близкого друга и «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Преступление, по словам Коломойского, произошло 28 ноября в Израиле, где в этот момент находился Миндич, передает ТАСС.

    «На Миндича в Израиле было покушение 28 ноября. Это была попытка покушения, преступники были арестованы. Ранили домработницу», – сказал он на заседании суда.

    В результате покушения пострадала домработница Миндича, сам бизнесмен остался невредим. По словам Коломойского, преступники арестованы.

    Ранее Коломойский заявил в суде, что Владимира Зеленского «скоро не будет», сравнив его с Наполеоном IV.

    В начале декабря суд на Украине заочно определил меру пресечения для Миндича по делу о коррупции в энергетике.

    10 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел пленных

    Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел двух пленных ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой Народной Республике суд приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат в июне 2025 года.

    Верховный суд Донецкой Народной Республики признал украинского военнослужащего 41-летнего Игоря Скубака виновным в особо тяжких преступлениях. Скубаку были предъявлены обвинения по статьям о жестоком обращении с военнопленными и убийстве, что повлекло за собой пожизненный срок, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

    В ходе разбирательства было установлено, что ранним утром10 июня 2025 года Скубак находился на позициях в лесопосадке между населенными пунктами Отрадное и Комар ДНР, где расстрелял двух российских военнопленных.

    Ранее солдата ВСУ Владимира Парафило приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство женщины, а также расправу над мужчиной в курском селе.

    До этого украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    10 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    Российские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный в Димитрове, а также ведут зачистку Светлого и Гришино в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Вольного, Шевченко, Доброполья, Белицкого, Родинского, Торского, Гришино, Сергеевки в Донецкой народной республике (ДНР) и Новопавловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 420 военнослужащих и четыре пикапа.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Рыжевки, Алексеевки, Андреевки, Бунякино, Новой Сечи и Кучеровки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Старицей, Полковой Никитовкой, Вильчей и Волчанскими Хуторами.

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12, две израильские радиолокационные станции RADA, четыре склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Куриловки, Ковшаровки в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре бронемашины, в том числе американские бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль BATT UМG, 12 пикапов и шесть складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ поблизости от Северска, Краматорска, Миньковки и Константиновки в ДНР.

    Потери ВСУ составили более 130 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять складов матсредств и склад горючего.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны под Горьким, Терноватым, Косовцево, Варваровкой, Добропольем, Новониколаевкой и Гуляйполем в Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, американская 155-мм гаубица М777 и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. Днем ранее они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР. А до этого ВС России освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.

    10 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Три медика убиты ударом ВСУ по Алешкинской больнице в Херсонской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате обстрела медицинского учреждения в Алешках в Херсонской области погибли три сотрудника больницы и еще два получили ранения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    ВСУ обстреляли Алешкинскую районную больницу, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале. По его словам, в результате атаки погибли три человека, еще двое получили ранения, среди них женщина. Все пострадавшие и погибшие являлись сотрудниками медучреждения.

    Губернатор отметил, что одно из зданий больницы получило серьезные повреждения. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы региона. Тяжелораненый мужчина находится в реанимации, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на улице Алешек в результате атаки дрона ВСУ погиб мужчина.

    До этого Сальдо сообщал, что украинские военные подразделения по заказу бизнесменов наносят удары по коммерческим объектам конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области.

    При этом, двумя неделями ранее российские военные уничтожили плавсредство с десантом Вооруженных сил Украины в районе Херсона.


    10 декабря 2025, 09:01 • Новости дня
    Уничтожен четвертый летевший на Москву дрон
    Уничтожен четвертый летевший на Москву дрон
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали четвертый по счету за утро среды беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в своем Telegram-канале.

    До этого утром в среду Собянин сообщал о трех уничтоженных беспилотниках на подлете к столице.

    10 декабря 2025, 01:54 • Новости дня
    В ДНР ликвидирован чернокожий наемник ВСУ с татуировкой в виде свастики

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе боевого столкновения в ДНР российские военные уничтожили чернокожего наемника, у которого на экипировке и теле были выявлены свастика и другие экстремистские символы.

    Российские военные ликвидировали чернокожего наемника с нацистской символикой в ДНР, передает РИА «Новости». Боец 10-го гвардейского полка группировки «Юг» с позывным «Волк» рассказал, что на месте боя были обнаружены тела, предположительно, граждан других государств.

    «Обнаружили, но они уже были мёртвые. Были чернокожие. Позывной «Дантес». М16 американского производства. При себе имели гранаты – тоже американского происхождения», – сообщил «Волк». Он отметил, что все найденные предметы вооружения были произведены в США.

    По словам бойца, на экипировке и теле одного из погибших были обнаружены экстремистские символы, в том числе нацистская свастика и соответствующая татуировка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате российского удара погибли наемники ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня. От военных ВСУ начали требовать знание английского языка.


    10 декабря 2025, 03:38 • Новости дня
    Хакеры раскрыли поставки антидроновых комплексов Piranha для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские хакеры из группировок KillNet и Beregini получили доступ к информации о закупках антидроновых комплексов Piranha украинскими военными частями.

    Российские хакеры из группировок KillNet и Beregini получили доступ к полной информации о военных частях и подразделениях ВСУ, которые закупают современные антидроновые комплексы Piranha, передает РИА «Новости». Анонимный представитель одной из хакерских групп рассказал, что больше всего заказывают модель Piranha DF-M, обладающую радиусом подавления до 150 метров и ценой около одного миллиона гривен, что составляет примерно 1,8 млн рублей.

    Система, по его данным, способна блокировать частоты в трех каналах и рассчитана на круглосуточную работу, делая перерыв на 15 минут каждый час. В числе заказчиков названы обычные части, штурмовые бригады и даже украинские фонды.

    Упомянуты конкретные части, куда поступали поставки: войсковая часть 3027 нацгвардии Украины, части 3074 и А4718, ВЧ 3057 «Рубеж», 54 бригада Украины «Хартия», а также другие подразделения. По словам собеседника агентства, хакеры получили подробности о сроках завершения сделок, конкретных моделях закупленных комплексов и их количестве на каждое подразделение.

    Также в базе отмечены случаи возврата новых систем обратно поставщику со стороны некоторых военных. Хакеры подчеркнули, что эти сведения отражают реальную картину закупок и могут использоваться для дальнейшего отслеживания военных поставок на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.

    10 декабря 2025, 18:52 • Новости дня
    Зеленский анонсировал новые переговоры с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с американской стороной, посвященные обсуждению документа о послевоенном восстановлении и экономическом развитии страны.

    Зеленский сообщил, что 10 декабря состоятся переговоры между Киевом и Вашингтоном по вопросам восстановления страны после завершения конфликта, передает Газета.ru. Он уточнил, что стороны обсудят специальный документ, в котором будут подробно описаны планы по восстановлению и экономическому развитию на Украине.

    «Сегодня в графике – разговор с американской стороной относительно документа, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны», – заявил Зеленский. Он также сообщил, что украинская сторона по-прежнему нацелена на поиск «работоспособных и реалистичных шагов» для достижения окончания вооруженного противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель правительства Франции Мод Брежон сообщила о проведении очередного совещания коалиции желающих по оказанию помощи Киеву 11 декабря.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря.

    Президент США Дональд Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению.

    9 декабря 2025, 23:02 • Новости дня
    Зеленский признал отсутствие у Киева сил для «возвращения» Крыма Украине

    Зеленский признал отсутствие у Киева сил для возвращения Крыма Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у Киева сейчас недостаточно ресурсов и внешней поддержки для попытки вернуть Крым, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что Владимир Зеленский признал, что Украина на данный момент не располагает силами и поддержкой для «возвращения» Крыма, передает РИА «Новости».

    В интервью журналистам он подтвердил, что в ходе первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным действительно поднимал вопрос о возвращении Крыма. «Может, я это и сказал на первой встрече, и я считаю, что был прав. И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это», – заявил Зеленский.

    Зеленский прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что на первой встрече с Владимиром Путиным он выразил намерение вернуть Крым и получить членство в НАТО. Трамп охарактеризовал эту позицию как «не очень любезную» и подчеркнул, что невозможность присоединения Украины к альянсу была очевидна сразу.

    Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Это произошло после референдума, результаты которого показали: почти 97% жителей Крыма и более 95% севастопольцев поддержали воссоединение с Россией.

    Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения по Украине к Рождеству.

    Экс-президент США Барак Обама, по словам Трампа, принудил власти на Украине отказаться от Крымского полуострова в пользу России.

    Владимир Зеленский заявил, что США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.

    Также Зеленский объявил о готовности провести выборы на Украине в течение 90 дней при условии обеспечения выборного процесса.

    10 декабря 2025, 11:39 • Новости дня
    WP: Переговоры о возможном мирном урегулировании на Украине приобрели очертания

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках обсуждений мирного урегулирования на Украине обсуждается возможность быстрой интеграции страны в Европейский союз уже к 2027 году при обеспечении международных гарантий безопасности, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, появились очертания возможного мирного соглашения по Украине. По информации источников из США, Европы и самой Украины, обсуждается пакет договоренностей, включающий план мира, международные гарантии безопасности и экономическую программу восстановления.

    Отмечается, что одна из ключевых идей – предоставление Украине «гарантий по типу статьи 5» (коллективная оборона по аналогии с НАТО), которые должны быть закреплены в отдельном соглашении между Киевом и Вашингтоном, а также поддержаны европейскими странами.

    Среди рассматриваемых мер – вступление Украины в Евросоюз уже к 2027 году. Это может вызвать сопротивление отдельных стран ЕС, однако США считают возможным убедить оппонентов, прежде всего Венгрию, преодолеть разногласия. Одним из аргументов в пользу интеграции называются инвестиции и антикоррупционная реформа, которые должны сопровождать процесс экономического возрождения страны.

    Безопасность Украины планируется обеспечить сочетанием обязательных международных гарантий и контролем за границами. В частности, обсуждается создание демилитаризованной зоны вдоль всей линии прекращения огня – от Донецкой области до городов Запорожье и Херсон – с последующим ограничением тяжелого вооружения в более глубокой зоне. Подчеркивается, что украинский суверенитет не должен подвергаться российскому вето, хотя детали по численности вооруженных сил Украины сторонам пока согласовать не удалось.

    Вопрос о «территориальных уступках» по-прежнему остается сложным – Украина и США ведут переговоры о возможных вариантах линии разграничения. Россия настаивает на передаче ей оставшихся ныне под контролем Киева районов Донецкой области, однако, по словам источников, стороны ищут компромисс, при котором эти территории формально не признаются украинской стороной российскими, как реализовано в модели Кореи. Президент Владимир Зеленский настаивает: «У меня нет законного права передавать территории России».

    Еще одной темой переговоров стала судьба Запорожской АЭС, которую может взять под управление США – этот вариант рассматривается как своего рода гарант от новых попыток «российского вмешательства». Для финансирования восстановления Украины может быть использована часть из более 200 млрд долларов российских активов, замороженных в Европе, и привлечены частные инвестиции, в том числе с участием компании BlackRock и Всемирного банка. Экономический блок мирного соглашения планируется сделать максимально привлекательным для привлечения и западного, и украинского общества.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Киева сейчас недостаточно ресурсов и внешней поддержки для попытки вернуть Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения по Украине к Рождеству.

    Зеленский заявил, что США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.

    10 декабря 2025, 02:46 • Новости дня
    Жительница Одессы рассказала о выступлениях против Зеленского в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинцы начали выражать недовольство Владимиром Зеленским в соцсетях, при этом не скрывая своих взглядов, о чем сообщила жительница Одессы.

    Украинцы начали все чаще публично выступать против Владимира Зеленского в социальных сетях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на жительницу Одессы.

    «Даже я вот смотрю в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) люди уже открыто против него выступают. Вот это я заметила точно. Люди уже даже не боятся против него выступать», – заявила собеседница агентства.

    По ее словам, ранее подобная критика встречалась значительно реже, однако сейчас открытые негативные высказывания в адрес президента стали заметно чаще. Она подчеркнула, что не может сказать, что было дальше с теми, кто осмелился открыто критиковать власть на Украине.

    Жительница Одессы также высказала предположение, что эти люди могли столкнуться с проверками со стороны сотрудников СБУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине в течение 90 дней при создании необходимых условий для выборного процесса.


    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации