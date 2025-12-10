Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.15 комментариев
Силы ПВО уничтожили за три часа над регионами России более 35 дронов ВСУ
Минобороны доложило в Telegram-канале о том, что вечером среды силы ПВО уничтожили за три часа над пятью регионами России 37 дронов ВСУ.
«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.
В оборонном ведомстве уточнили, что 25 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, еще пять дронов – над Калужской областью, три беспилотника – над Воронежской. По два дрона было уничтожено над Курской и Белгородской областями.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили 31 беспилотник над пятью регионами России вечером среды. При этом днем российские средства ПВО в период с 12.00 до 15.00 перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник.