Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.3 комментария
Церемония награждения победителей Паралимпиады началась в Кремле
В Кремле проходит церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх.
Мероприятие посвящено чествованию победителей и призеров, представлявших Россию на соревнованиях, прошедших с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо, сообщил Кремль в Max.
В российскую команду вошли шесть атлетов и один спортсмен-ведущий, которые участвовали в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде. Всего им удалось завоевать 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовых награды.
По итогам турнира сборная России заняла третье место в общекомандном зачете.
Напомним, президент России Владимир Путин удостоил государственных наград спортсменов-паралимпийцев и их тренеров за стойкость и волю к победе на Паралимпийских играх в Италии.
Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.