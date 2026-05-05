Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета
Жители столицы столкнулись с невозможностью снять наличные в некоторых банкоматах из-за проблем с Сетью.
В Москве наблюдаются сбои в работе некоторых уличных терминалов выдачи наличных на фоне ограничения работы сотовых сетей, передает РИА «Новости».
При этом банковские отделения продолжают обслуживать клиентов в штатном режиме.
Накануне крупные операторы связи предупредили жителей столичного региона о возможных перебоях с мобильным интернетом. Меры безопасности связаны с подготовкой к праздничным мероприятиям в период с 5 по 9 мая.
На экранах неисправных устройств Сбербанка появляется сообщение: «Банкомат не работает. Воспользуйтесь другим банкоматом или обратитесь в офис». Также клиентам предлагается отсканировать специальный код для поиска ближайших доступных точек обслуживания. Аналогичные трудности зафиксированы и у терминалов Т-Банка.
Напомним, москвичи утром во вторник столкнулись с невозможностью отправить смс.