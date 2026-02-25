«Калашников» создал первый управляемый боеприпас с дальностью 100 км

«Калашников» создал комплекс «Куб-10МЭ» с боеприпасами дальностью 100 километров

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Калашников» первым в стране представил комплекс с управляемыми боеприпасами тактического класса, сообщает Telegram-канал производителя. Аппарат создали в кратчайшие сроки, опираясь на опыт применения подобного вооружения в ходе спецоперации.

Ключевым отличием изделия стала оптико-электронная система наведения, позволяющая уничтожать движущиеся цели. Кроме того, конструкторы добились высокой защищенности аппарата от воздействия радиоэлектронной борьбы и систем ПВО.

Новинка может работать днем и ночью в сложных метеоусловиях при ветре до десяти метров в секунду. Крейсерская скорость полета составляет 120 км/ч, а рабочая высота варьируется от 80 до 1800 метров.

Боеприпас предназначен для ударов по бронетехнике, элементам командных пунктов, радиолокационным станциям и объектам тылового обеспечения. Под прицелом также могут оказаться вертолеты и самолеты на площадках базирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» заключил контракты на производство и поставку управляемых боеприпасов «Куб-10».

Госкорпорация «Ростех» представила восемь новых типов беспилотных летательных аппаратов для применения в зоне спецоперации.