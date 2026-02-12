Tекст: Антон Антонов

В результате атаки ВСУ потеряли до роты личного состава убитыми и ранеными, а также лишились реактивной системы залпового огня и до 20 грузовых автомобилей, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Харьковском направлении российские войска продолжают планомерное продвижение вглубь обороны ВСУ, не снижая активности авиации и ракетных расчетов.

Штурмовые группы «Северян» провели зачистку лесопосадок у Старицы, продвинувшись до 200 м, а в районе Симиновки – на двух участках на 100 м. В Волчанских Хуторах авиация атаковала позиции украинского пограничного отряда. На Хатненском участке уничтожены позиции ВСУ и обеспечено продвижение на 200 м.

В Сумской области подразделения группировки «Север» за сутки продвинулись более чем на 900 м на восьми участках Сумского района, пяти Краснопольского и четырех Глуховского.

Из-за дефицита личного состава командование ВСУ затребовало на передовую пограничников, несущих службу на границе с ЕС, чтобы восполнить потери.

На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV «Северян» наносили удары по выявленным позициям ВСУ в районе Рыжевки и Искрисковщины.

«За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» в Харьковской области уничтожила чешскую РСЗО «Вампир» вооруженных сил Украины.