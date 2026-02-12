  • Новость часаПожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    12 комментариев
    12 февраля 2026, 06:58 • Новости дня

    «Искандер» и «Торнадо» нанесли удар по резервам ВСУ у Печенегов

    Tекст: Антон Антонов

    Расчеты ОТРК «Искандер» и РСЗО «Торнадо» группировки российских войск «Север» нанесли удар по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов в Харьковской области Украины.

    В результате атаки ВСУ потеряли до роты личного состава убитыми и ранеными, а также лишились реактивной системы залпового огня и до 20 грузовых автомобилей, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении российские войска продолжают планомерное продвижение вглубь обороны ВСУ, не снижая активности авиации и ракетных расчетов.

    Штурмовые группы «Северян» провели зачистку лесопосадок у Старицы, продвинувшись до 200 м, а в районе Симиновки – на двух участках на 100 м. В Волчанских Хуторах авиация атаковала позиции украинского пограничного отряда. На Хатненском участке уничтожены позиции ВСУ и обеспечено продвижение на 200 м.

    В Сумской области подразделения группировки «Север» за сутки продвинулись более чем на 900 м на восьми участках Сумского района, пяти Краснопольского и четырех Глуховского.

    Из-за дефицита личного состава командование ВСУ затребовало на передовую пограничников, несущих службу на границе с ЕС, чтобы восполнить потери.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV «Северян» наносили удары по выявленным позициям ВСУ в районе Рыжевки и Искрисковщины.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» в Харьковской области уничтожила чешскую РСЗО «Вампир» вооруженных сил Украины.

    11 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине

    Песков заявил о преждевременности разговоров о выборах на Украине

    Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, так как официальных заявлений по этому поводу пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, пока преждевременно обсуждать возможные намерения Владимира Зеленского провести на Украине референдум или выборы, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что в данный момент существует лишь обмен сообщениями через прессу, источники которых не подтверждены официально.

    По словам представителя Кремля, сначала анонимный источник сообщил о якобы начавшейся подготовке к выборам, а затем другой источник из офиса киевского режима опроверг эту информацию.

    Он также отметил, что необходимо внимательно следить за информационными потоками, но при этом ориентироваться на первоисточники. По его словам, со стороны официальных лиц Киева подобных заявлений пока не поступало.

    The Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    Комментарии (7)
    11 февраля 2026, 09:51 • Новости дня
    Лавров назвал новые варианты соглашения по Украине «изнасилованием» версии США
    Лавров назвал новые варианты соглашения по Украине «изнасилованием» версии США
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые варианты документа по урегулированию на Украине попыткой «изнасилования» американской инициативы.

    Новые варианты документа по урегулированию ситуации на Украине являются попыткой «изнасилования» американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и его западных союзников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости». Он отметил, что эти версии существенно отличаются от изначального американского плана.

    По словам Лаврова, из последней редакции документа исчез пункт о восстановлении прав русских как национального меньшинства на Украине, который, по его словам, присутствовал в предложениях США. Сейчас в проекте говорится лишь о необходимости проявлять терпимость и следовать нормам Евросоюза в этой сфере, то есть речь идет фактически о «договоре терпимости».

    Министр также уточнил, что обсуждаемый документ из 20 пунктов, который рассматривали США, Европа и Украина после саммита на Аляске, России не передавали.

    Лавров напомнил: «В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американские предложения, которые открывали путь к миру». По его словам, документ включал все принципиальные вопросы и исходил из текущей ситуации «на земле», в том числе тех реалий, которые Россия создала для защиты русских на Украине.

    Лавров подчеркнул, что на основе предложенного плана стороны могли бы оперативно согласовать окончательный мирный договор.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не получала предложений по мирному плану Владимира Зеленского из 20 пунктов.

    Также Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что европейские страны из так называемой коалиции желающих пытаются внедрить неприемлемые условия в будущие мирные соглашения по Украине.

    Комментарии (19)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории

    Украина исключила место Переяславской рады из реестра памятников истории

    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Место проведения Переяславской рады утратило статус памятника национального значения на Украине по решению правительства, опубликованному на сайте Минкульта страны.

    Место проведения Переяславской рады в Переяславе статуса памятника истории национального значения было принято украинским Кабмином, передает ТАСС. Сообщается, что объект исключен из государственного реестра недвижимых памятников Украины, согласно информации Министерства культуры страны.

    В заявлении ведомства уточняется, что памятник находился в городе Переяслав Киевской области. До этого, в 2022 году, власти Украины уже снесли монумент «Навеки вместе с Россией», установленный в честь 300-летия Переяславской рады.

    Переяславская рада состоялась в январе 1654 года и стала событием, ознаменовавшим объединение территории Войска Запорожского с Русским царством под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Несколько лет назад Верховная рада приняла решение сократить название города Переяслав-Хмельницкий, объяснив это необходимостью пересмотра исторических трактовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в захваченном сторонниками так называемой ПЦУ Успенском соборе на Волыни собираются уничтожить историческое изображение Николая II.

    Ранее на Украине предложили снести памятник Игорю Курчатову в Николаевской области. А на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в Одессе на бюст президента США Дональда Трампа.

    Напомним, только в Киеве с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, при этом исчезли упоминания многих российских деятелей.

    Комментарии (6)
    11 февраля 2026, 11:54 • Новости дня
    Политолог объяснила цель закона на Украине об эвакуации детей без согласия родителей

    Политолог Шеслер: Киев развязал себе руки для кражи украинских детей

    Политолог объяснила цель закона на Украине об эвакуации детей без согласия родителей
    @ REUTERS/Yara Nardi

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти, которые громогласно заявляли о «похищении русскими детей», сами создали себе условия для кражи несовершеннолетних, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине разрешили принудительную эвакуацию детей без согласия родителей.

    «На Украине нет ресурсов для размещения эвакуированных. Количество жилых помещений, в которых могут поселиться так называемые временно перемещенные лица, исчисляется десятками, может быть, сотнями. Зачастую людей просто вывозят в ближайший населенный пункт и высаживают на автовокзале. Причем мало кого волнует, идет ли речь о пожилых или о женщинах с детьми», – рассказала правозащитница Лариса Шеслер.

    По ее словам, в такой ситуации многие отказываются от эвакуации и остаются в своих домах в ожидании прихода ВС России. «При этом кадры того, как они встречают наших солдат – радуются, обнимаются – имеют огромный психологический эффект и наносят удар по престижу Киева», – добавила собеседница.

    Она полагает, что одобренный Радой закон об эвакуации детей без согласия родителя – попытка запугать украинцев и оказать давление на тех, кто ожидает прихода российской армии. Шеслер допускает проведение показательных операций с принудительным вывозом детей, кадры которых впоследствии будут крутить по местным телеканалам.

    Парадоксально, что киевские власти, которые громогласно заявляли о «похищении русскими детей», сами создали себе условия для кражи несовершеннолетних. «Фальшивые обвинения в адрес России были, есть и, к сожалению, будут. Благородное и гуманное действие России по спасению детей, их перемещению в безопасные места истолковываются пропагандистами на Украине и на Западе как незаконное изъятие», – напомнила политолог.

    «В то же время на Банковой принимают решение, официально разрешающее забирать детей у родителей, принудительно их эвакуировать. Может быть, следующей шагом станет идея передавать несовершеннолетних Западу?» – возмутилась Шеслер.

    Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект, согласно которому полиция может вывозить детей из зоны активных боевых действий без согласия родителей. Решение об объявлении обязательной эвакуации принимают военные администрации по письменной просьбе командования ВСУ.

    Согласно документу, после оповещения, по крайней мере, один из родителей или опекунов должен вывезти своего ребенка в безопасные районы. Если они отказываются это делать, ребенка забирает полиция, после чего передает его органам опеки. Новый закон также дает право вводить ограничения на въезд, вход и пребывание в районах, где проводится обязательная эвакуация.

    Напомним, власти на Украине объявляют об эвакуации, в том числе принудительным способом, довольно часто из-за приближения линии фронта. При этом украинское руководство неоднократно плодило фейки о якобы похищенных Россией детях. Их тиражировали многие западные СМИ.

    Помощник российского президента Владимир Мединский летом 2025 года отмечал, что число «похищенных русскими детей» постоянно менялось: сначала речь шла о 1,5 млн, потом цифра была снижена до 200 тысяч, наконец – до 20 тысяч. «Мы просили, покажите имена, фамилии, какие это дети, заявления родителей. Списков не было, голые цифры. Вот мы наконец получили полный список. Как видите, здесь 339 фамилий», – сказал он на конференции по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.

    «На самом деле речь идет о десятках детей. Эти дети никем не похищены. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные, из зоны боевых действий вывезенные. И мы ищем родителей, и если появляются родители, мы их возвращаем», – подчеркивал Мединский.

    Комментарии (4)
    12 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей населенного пункта Котлубань начали эвакуировать из-за угрозы детонации в связи с пожаром на объекте Минобороны, который произошел в результате ракетной атаки, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    По словам губернатора, подразделения ПВО Министерства обороны России отражают ракетную атаку на территорию региона. «В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    В ликвидации пожара участвуют противопожарные службы региона, МЧС и Министерство обороны. Среди местных жителей пострадавших нет, а гражданские объекты не повреждены.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – говорится в сообщении.

    Для этих целей подготовлены и отправлены автобусы, развернуты пункты временного размещения в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ. В район направлены представители профильных органов власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки беспилотников произошло возгорание на заводе в Волгоградской области.

    Комментарии (2)
    11 февраля 2026, 08:35 • Новости дня
    FT: Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля
    FT: Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский может объявить о проведении президентских выборов и референдума по вопросам урегулирования конфликта на Украине уже 24 февраля, сообщили СМИ.

    Как пишет The Financial Times, инициатива обсуждается на фоне усиливающегося давления со стороны США, которые настаивают на скорейшем завершении конфликта весной, передает ТАСС.

    Неназванный западный чиновник заявил, что у украинцев имеется «твердое убеждение, что все эти мероприятия должны быть связаны с переизбранием Зеленского».

    По информации FT, Киев начал планировать проведение сразу двух голосований – президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией. Ожидается, что оба голосования могут пройти до 15 мая.

    Ранее Guardian сообщила, что в 2026 году для Владимира Зеленского заготовлены немалые трудности из-за необходимости проведения выборов, сложной ситуации на фронте и в настроениях солдат ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер Рады Руслан Стефанчук назвал условия для проведения выборов на Украине.

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    Комментарии (8)
    11 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Французский политик Филиппо заявил о планах Трампа отстранить Зеленского от власти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    Комментарии (37)
    11 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Рютте допустил гарантии безопасности для России в соглашении по Украине
    Рютте допустил гарантии безопасности для России в соглашении по Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что российские гарантии безопасности могут стать частью итогового мирного соглашения по Украине, затрагивающего территориальные вопросы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил возможность включения гарантий безопасности для России, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли итоговое мирное соглашение по Украине включать такие гарантии, сообщает РИА «Новости». По словам Рютте, подобное соглашение должно быть результатом координации между украинской и российской сторонами, США и союзниками.

    «В основном, все, что мы делаем под американским руководством, это объединение украинцев, россиян, США, совершенно очевидно, в тесной координации с союзниками, чтобы убедиться, что мы сможем положить конец войне. И это включает в себя то, что необходимо для восстановления Украины после войны, само мирное урегулирование, включая чувствительные вопросы, например, вокруг территории. И, в-третьих, я считаю очень важным вопрос о том, как мы можем быть уверены в том, что это не повторение Минских соглашений, и что сделка заключена. И есть очень сильные гарантии безопасности», – заявил Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО допустил возможность ввода войск альянса на Украину после заключения мира. В то же время в ходе визита в Киев 3 февраля Рютте предсказал необходимость для киевского режима принять трудные решения ради достижения мира.

    В свою очередь, МИД России отметил, что генеральный секретарь НАТО признал зависимость Западной Европы от поддержки Соединенных Штатов и отсутствие самостоятельности в оборонных вопросах.


    Комментарии (4)
    11 февраля 2026, 08:52 • Новости дня
    Свидетели подтвердили вину покушавшихся на генерала Алексеева
    Свидетели подтвердили вину покушавшихся на генерала Алексеева
    @ mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доказательная база против фигурантов дела о нападении на высокопоставленного генерала Владимира Алексеева подкреплена свидетельскими показаниями.

    Замоскворецкий суд Москвы во вторник удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Зинаиды Серебрицкой, подозреваемой в соучастии в преступлении, передает РИА «Новости».

    Фигурантка также объявлена в международный розыск.

    В ходе заседания представитель следственных органов отметил, что причастность обвиняемых полностью доказана материалами дела, в том числе свидетельскими показаниями и протоколами осмотров предметов.

    В начале февраля было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в Москве. Генерал получил три огнестрельных ранения.

    Обвиняемым в покушении Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    Times: Украина хочет привлечь к выборам иностранные разведслужбы

    Tекст: Вера Басилая

    Киев намерен пригласить зарубежные разведслужбы для проверки сотрудников, отвечающих за выборы, чтобы избежать возможного «вмешательства России» в избирательный процесс, сообщает газета Times.

    По данным Times, Украина намерена привлечь иностранные разведывательные службы к процессу проведения возможных выборов, чтобы проверять местных сотрудников, ответственных за организацию голосования, передает РИА «Новости».

    По данным источника из украинской разведки, Киев также собирается обратиться к странам, предоставившим убежище украинцам, с просьбой содействовать в организации зарубежного голосования.

    В Times уточняют, что украинские власти рассчитывают на помощь зарубежных спецслужб для проверки чиновников, задействованных в избирательном процессе, и обеспечения прозрачности выборов. По мнению источников, такие меры должны предотвратить возможное вмешательство России в голосование.

    Владимир Зеленский поручил Раде найти способ организации выборов на Украине.

    The Financial Times сообщила, что Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений пока нет.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории

    Историк Мягков: В учебниках истории может появиться раздел о попытках США получить Гренландию

    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новые попытки США установить контроль над Гренландией будут, вероятно, отражены в российских учебниках по истории. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков. По его словам, в учебные пособия также включат ключевые события СВО и геостратегические успехи российской армии. В среду в Москве анонсировали планы Российского военно-исторического общества по работе в 2026 году.

    При обновлении учебников, вероятно, будут учтены недавние перипетии вокруг Гренландии, сообщил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО). «Мы тщательно изучили историю острова и неоднократные попытки США его приобрести», – пояснил историк.

    Также, по его словам, в новой итерации учебников по истории найдут отражение новейшие события российской внутренней и внешней политики, уже ставшие историческими: «Например, в книгах расскажут о саммите в Анкоридже и переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом»,

    «Кроме того, в учебниках отразятся ключевые события СВО, подвиги героев и геостратегические успехи российской армии», – добавил собеседник. Мягков подчеркнул, что эта работа особенно важна для жителей исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

    «Специалисты РВИО постоянно проводят встречи с местными учителями и учащимися. Мы видим, как там развиваются просвещение и образование. На наших глазах отношение части населения к возвращению в Россию меняется со скепсиса на оптимизм», – признался он.

    «Еще пару лет назад среди местных жителей иногда встречались опасения о своем будущем. Теперь же они все больше убеждаются: Донбасс и Новороссия с Россией навсегда. Через учебники истории мы доносим до них правду о причинах начала СВО, ее ходе, переговорах о мирном урегулировании и внешнеполитической повестке в целом», – резюмировал историк.

    Напомним, в среду в Москве руководство Российского военно-исторического общества рассказало о планах по реализации проектов в 2026 году. В частности, планируется работа над второй очередью мемориального комплекса боевой славы на реке Миус в ЛНР – речь идет о реконструкции здания музея и благоустройстве прилегающей территории.

    «Музей удалось сохранить силами энтузиастов и жителей Красного Луча. Они очень дорожат этим местом. Это сакральное место для всех луганчан», – пояснил Николай Овсиенко, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере.

    Еще один значимый проект в Новороссии – мемориал «Освободителям Донбасса – участникам Специальной военной операции» в Мариуполе. Его планируют открыть ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 2026 года. Продолжаются работы и на «Шурфе шахты 4/4 бис» в Донецке. В 1941-1943 годах в шахту было сброшено более 75 тыс. человек, убитых гитлеровцами. Вторая очередь предполагает создание музейно-научной экспозиции, часовни и сквера.

    Продолжится реализация программы по увековечиванию памяти руководителей отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох. Проект реализуется РИВО совместно с МИД по поручению президента Владимира Путина РВИО. В 2025 году были открыты три мемориала: памятник Ивану Остерману в Москве, памятник-бюст Артамону Матвееву в Курске, памятник-надгробие Андрею Будбергу в Санкт-Петербурге.

    Помимо этого, в РВИО рассказали о предстоящей премии им. Тарле в области исторического просвещения и популяризации истории России. В 2026 году награда присуждается в двух номинациях: «За выдающийся вклад в историческое просвещение и популяризацию истории Отечества» и «Премия Тарле. Учитель».

    Кроме того, были представлены новые инструменты для учителей на главном историческом портале страны «История.РФ» в разделе «Учителю и ученику». Совместно с историками из МГУ подготовлены презентации к каждому параграфу из единой государственной линейки учебников по истории с 5 по 11 классы.

    Также была проанонсирована новая «Черная книга» РВИО, посвященная истории русофобии и распространению неонацизма в современной Прибалтике.  Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла важность исторического просвещения.

    Комментарии (3)
    11 февраля 2026, 12:47 • Новости дня
    The Atlantic: На Украине уничтожили завод беспилотников за 35 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупный украинский завод по производству беспилотников был уничтожен в результате атак, общий ущерб составил около 35 млн долларов пишет журнал The Atlantic со ссылкой на заместителя командующего военно-воздушными силами ВСУ Павла Елизарова.

    Журнал The Atlantic со ссылкой на замкомандующего ВВС Украины Павла Елизарова сообщил, что несколько месяцев назад российские беспилотники уничтожили основной завод Lasar's Group, передает ТАСС. Было уничтожено оборудование стоимостью порядка 35 млн долларов, а также крупный запас оружия.

    Елизаров уточнил, что завод принадлежал спецподразделению в составе нацгвардии Украины и являлся ключевым для производства беспилотников. Точные сроки атаки не раскрываются. Минобороны России в последние недели неоднократно информировало о нанесении ударов БПЛА и высокоточным вооружением по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили предприятие военно-промышленного комплекса на Украине.

    Военные России уничтожили места подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по украинскому заводу по производству беспилотников.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 22:59 • Новости дня
    Зеленский опроверг сообщения о намерении огласить дату проведения выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что он собирается объявить дату проведения выборов на Украине 24 февраля.

    Владимир Зеленский опроверг информацию о намерении объявить дату проведения выборов на Украине 24 февраля, передает РИА «Новости».

    «Касаемо намерения объявить о выборах 24-го – первый раз слышу...», – заявил Зеленский.

    Он подчеркнул, что для проведения выборов необходимо обеспечить прекращение огня. Глава киевского режима отметил, что Украина готова к выборам, но их организация невозможна без гарантий безопасности для граждан.

    Напомним, в декабре 2025 года необходимость выборов на Украине подчеркивал президент США Дональд Трамп.

    После заявлений Трампа Зеленский сообщил, что готов провести выборы, если США и европейские союзники смогут обеспечить безопасность их проведения. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако дата новых выборов по-прежнему не объявлена.

    Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению.

    Также сообщалось, что Владимир Зеленский поручил Раде найти способ организации выборов на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений пока нет.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 04:31 • Новости дня
    Одесса частично осталась без света
    Одесса частично осталась без света
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Одесса частично обесточена, в Киеве и Днепропетровске зафиксированы новые взрывы, сообщили СМИ и пользователи соцсетей на Украине.

    Местные группы в соцсетях сообщают, что «Одесса частично обесточена после сильных прилетов». Власти города указали, что «поврежден один из объектов инфраструктуры». «Над городом зарево от пожара», – передает RT.

    В Киеве и Днепропетровске были слышны новые взрывы, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В столице и ряде областей Украины, включая Днепропетровскую, действует режим воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось о взрывах в Одессе, Днепропетровске и Полтаве. Также были взрывы в Харьковской области Украины. Сообщалось и о взрыве в Киеве, но тогда тревога не объявлялась. Позднее стало известно, что в автомобиле в Киеве взорвалась газовая установка.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    Подполье: Украинцы недовольны затягиванием войны

    Подполье: Украинцы поджигают здания в тылу из-за недовольства затягиванием войны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Украины выражают недовольство продолжением боевых действий и устраивают поджоги административных объектов в различных регионах страны, отметили в подполье.

    Жители Украины обвиняют местные власти в затягивании конфликта и всё чаще совершают поджоги административных зданий в тыловых районах страны. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «серия поджогов административных зданий в разных регионах – это уже не отдельные эксцессы, это симптом слома внутреннего согласия, на котором киевский режим держался первые годы конфликта».

    Лебедев подчеркнул, что местные жители больше не доверяют официальной пропаганде и открыто выражают недовольство действиями украинской власти.

    Он уточнил, что основной причиной поджогов стало массовое разочарование украинцев по отношению к киевскому режиму. В подтверждение своих слов Лебедев предоставил видео с кадрами поджогов административных зданий в селе Диброва Киевской области и селе Бережки Ровенской области, а также объекта, который использовали местные ТЦК, в селе Бузовица Черновицкой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Лариса Шеслер заявила, что пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт.

    Ранее глава Николаевской области Украины Виталий Ким призвал к мирному соглашению с Россией. До этого опрос в Киеве показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года.


    Комментарии (0)
