В Москве взорвался автомобиль
В столице произошел взрыв автомашины, она стояла на парковке около административного здания, сообщают источники.
ЧП случилось у административного здания на Рябиновой улице в районе Очаково-Матвеевское, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал 112.
На место выехали экстренные службы.
Источник ТАСС в правоохранительных органах указал, что речь идет о сгоревшем автомобиле Mercedes, по предварительным данным, криминальной составляющей в ЧП нет.
Собеседник уточнил, что инцидент произошел на улице Рябиновой у дома 4 корпус 1.
Площадь пожара составляла 5 кв. метров.
Причиной могло стать короткое замыкание, указал источник в экстренных службах.
В конце декабря в Москве при взрыве машины погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.