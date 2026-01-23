  • Новость часаПутин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    Обвинения против «агента ГРУ» показывают упадок контрразведки Германии
    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России
    Рар: Озлобленный Зеленский срывается на Европе
    Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна
    Путин заявил о планах осваивать Арктику даже при глобальном похолодании
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    Конституционный суд Болгарии утвердил отставку Радева с поста президента
    МИД Италии упрекнул Зеленского в неблагодарности
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    23 января 2026, 18:20 • Новости дня

    В Ленобласти на уроке физкультуры умер школьник

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В школе Ленинградской области во время урока физкультуры скончался 14-летний подросток, несмотря на попытки медиков его спасти, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по региону.

    Уголовное дело по факту смерти подростка было возбуждено следственным отделом по Выборгу в Ленинградской области, сообщает СУ СК России по региону. Расследование идет по части 1 статьи 109 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности.

    Следствие установило, что трагедия произошла 22 января во время урока физкультуры, когда 14-летнему школьнику внезапно стало плохо. Медицинские работники провели все необходимые реанимационные мероприятия, однако подростка спасти не удалось.

    Сейчас принимаются меры к установлению причин и условий, приведших к трагедии. В ходе дела будут изучены все обстоятельства произошедшего, а также действия педагогов и медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Татарстане подросток скончался после урока физкультуры в Альметьевском политехническом техникуме.

    Годом ранее в Красноярске также на уроке физкультуры умер пятиклассник. А в декабре 2020 года в Самарской области 9-летний школьник получил тяжелую травму на уроке физкультуры во время игры в футбол и вскоре скончался.


    22 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Хинштейна прооперировали после ДТП

    Хинштейн сообщил о переломе тазобедренной кости в результате ДТП

    Хинштейна прооперировали после ДТП
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что находится в Курской областной клинической больнице после дорожно-транспортного происшествия.

    Он рассказал, что врачи уже провели ему операцию, однако травма оказалась серьезнее, чем ожидалось.

    «Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП. Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь», – заявил Хинштейн в видеообращении в своем Telegram-канале.

    Напомним, автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области.

    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: В Москве прошел тест-драйв «Совета мира»

    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    22 января 2026, 18:52 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    @ GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют провести 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах трехстороннюю встречу на техническом уровне с участием представителей США, России и Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Завтра и послезавтра будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах», – отметил он, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что надеется на осведомленность Эмиратов о предстоящих переговорах. «У нас были сюрпризы с американской стороны. Но в любом случае они туда поедут. Думаю, что хорошо, что на техническом уровне будет такая трехсторонняя встреча», – добавил он.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о запланированных в ближайшие дни встречах рабочих групп в Абу-Даби по вопросам урегулирования на Украине.

    Уиткофф отмечал, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    Напомним, в четверг в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    22 января 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин назвал микроэлектронику основой основ

    Путин: Микроэлектроника – это основа основ

    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию микроэлектроники заявил, что достижение экономического и технологического лидерства невозможно без собственной компонентной базы в сфере микроэлектроники.

    Путин подчеркнул, что именно микроэлектроника становится ключевым элементом для независимости страны в высокотехнологичных отраслях.

    «Для всех абсолютно очевидно: обеспечить экономическое и технологическое развитие, технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений не просто сложно, а невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы. Это, как говорится, основа основ», – подчеркнул он. Слова президента приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    23 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России

    Толстой предложил отменить ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены

    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что ЕГЭ был заимствован с Запада и предложил отказаться от этой системы в пользу прежних экзаменов.

    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой во время открытого диалога со студентами-участниками СВО высказался о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ . Он подчеркнул, что как ЕГЭ, так и Болонская система образования являются западными заимствованиями, которые не соответствуют российским традициям, сообщает РИА «Новости». 

    Толстой отметил: «Менять надо не только Болонскую систему, по этому поводу решение уже принято. Менять надо всю систему, которая была выстроена, как калька западного образования, потому что и ЕГЭ, и ОГЭ – это все попытки выстроить систему под Болонскую. Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов».

    Мероприятие прошло в Музее Победы и было организовано «Молодой Гвардией Единой России». В диалоге приняли участие студенты, спикеры из министерства науки и высшего образования, Государственной Думы и Герои России. Участники обсуждали вопросы образования и делились своими предложениями по изменению системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время, ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии проработанной альтернативы, которой пока нет.

    До этого в Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для поступления в вузы по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии.

    Также депутаты приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах, что позволит правительству контролировать коммерческий набор студентов с учетом потребностей экономики.

    23 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Сборку фюзеляжа Ту-214 сократили до 12 дней

    Алиханов сообщил о запуске сборки фюзеляжа Ту-214 за 12 дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Благодаря активной работе с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда будет обеспечена поточная сборка фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов в год, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    По его словам, поточная сборка фюзеляжа самолета Ту-214 займет всего 12 дней, что обеспечит выпуск до 20 самолетов в год, передает РИА «Новости».

    Алиханов отметил, что этого удалось достичь благодаря сотрудничеству с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда. «Активная работа с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда позволяет нам уверенно двигаться к цели – обеспечить поточную сборку фюзеляжа Ту-214 всего за 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов ежегодно», – заявил министр.

    Алиханов посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где ознакомился с производственными мощностями и новыми складами современного логистического центра, которые сейчас находятся на этапе ввода в эксплуатацию. Вместе с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым и руководством Татарстана они обсудили ключевые проекты предприятия.

    Министр также подчеркнул, что такие показатели стали возможны благодаря обновлению основных производственных фондов, строительству новых корпусов и внедрению принципов бережливого производства. На совещании координационного штаба были рассмотрены действующие и реализованные проекты завода, а также определены планы по распространению успешных практик на все предприятия ПАО «ОАК», входящего в Ростех.

    В ведомстве добавили, что Алиханову доложили о внедрении проекта тактовой сборки фюзеляжа Ту-214 и цифровой модели цеха АОС-2 с использованием имитационного моделирования, что позволяет повысить эффективность производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация назначила новых руководителей ПАО «Туполев» и филиала ОТА.

    Алиханов заявил, что корпорация планирует начать продажи самолетов Ту-214 в ближайшие годы.

    В корпорации сообщили, что серийное производство Ту-214 стартует с 2025 года.

    22 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о назначении первого вице-премьера Дениса Мантурова и помощника президента Андрея Фурсенко руководителями межведомственной комиссии по развитию микроэлектроники.

    Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном вопросам развития отечественной электроники, сообщает Кремль в Telegram-канале.

    «Считаю необходимым, чтобы ее (комиссию по развитию микроэлектроники) возглавили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович и помощник президента России Андрей Александрович Фурсенко», – сказал Путин.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте производства микроэлектроники вопреки санкциям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    23 января 2026, 17:35 • Новости дня
    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института отметил, что мнения специалистов о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике расходятся.

    По его словам, одни уверены в дальнейшем глобальном потеплении, а другие считают, что пик потепления уже пройден и впереди может быть похолодание, передает ТАСС.

    Путин рассказал студентам, что ученые изучают ледяные керны, чтобы понять изменения климата по годам и векам, и отметил, что эти процессы развиваются по синусоиде. Глава государства подчеркнул, что независимо от климатических прогнозов Россия продолжит осваивать Арктику, поскольку 70% ее территории находятся в северных широтах, а это крайне важно для страны.

    Ранее Путин заявил о важности усиления позиций России в Арктике.

    23 января 2026, 16:22 • Новости дня
    Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна
    Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Ситуация с изучением иностранных языков у нас издавна напоминает известную фразу Михаила Эммануиловича Жванецкого: «Борьбу с пьянством прекратить, потому что это не борьба и это не результат», – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман, комментируя идею существенно сократить уроки по этим предметам.

    В российских школах для уменьшения нагрузки изучение иностранных языков для учеников пятых–седьмых классов могут сократить до 408 часов. Согласно прежним нормам, на изучение иностранных языков рекомендовалось выделять 510 часов.

    «Я, в целом, против любых сокращений объема обучения, поскольку считаю, что жалобы на перегрузку связаны не с реальным объемом материала, а с неэффективной методикой преподавания. Проблемы методики накапливаются в мире уже более полувека, а у нас – примерно с середины девяностых годов. К счастью, эти проблемы во многом уже осознаны, и идет возврат к эффективным методикам, но этот процесс, к сожалению, долгий: ломать всегда быстрее, чем строить», – говорит Вассерман.

    Он полагает, что при возвращении к эффективным методикам объем преподаваемого материала можно будет увеличить в рамках того же учебного времени. Сейчас же именно недостатки методики создают ощущение перегрузки, и стремление сократить объем обучения абсолютно понятно.

    «Ситуация с изучением иностранных языков у нас издавна напоминает известную фразу Михаила Эммануиловича Жванецкого: «Борьбу с пьянством прекратить, потому что это не борьба и это не результат». Мировой опыт показывает, что эффективное изучение языка возможно только в условиях погружения: когда человек активно общается на языке, читает и, по возможности, пишет на нем. В школьных условиях возможности такого погружения практически отсутствуют», – считает депутат.

    По его словам, именно из-за отсутствия погружения серьезного овладения иностранными языками в школе, к сожалению, не происходит. Поэтому разумнее сократить объем их изучения, чем создавать у учеников и их родителей иллюзию хорошего владения языком. А это, подчеркивает собеседник, опасная иллюзия: человек считает, что знает язык, пока не сталкивается с реальностью и не понимает, насколько его знания ограниченны. А те, кому иностранный язык действительно понадобится в жизни, неизбежно окажутся в условиях погружения и смогут изучить его именно таким, наиболее эффективным способом.

    Сокращение уроков иностранных языков для пятых–седьмых классов в Минпросвещении сообщали еще в августе прошлого года. Цель данных изменений – оптимизация нагрузки и рациональное перераспределение учебного времени.

    22 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Игры 2026 года
    Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Игры 2026 года
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев официально подтвердили участие в Олимпийских играх 2026 года после получения приглашения от МОК.

    Пресс-служба Международного олимпийского комитета передает, что российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев приняли официальное приглашение на участие в Олимпиаде 2026 года, пишет ТАСС.

    Кроме них приглашения получили и согласились выступить конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

    Ранее аналогичные приглашения были направлены фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, ски-альпинисту Никите Филиппову, шорт-трекистам Ивану Посашкову и Алене Крыловой.

    Все российские спортсмены, удостоенные приглашения, подтвердили свое участие в предстоящих Играх. Пресс-служба МОК отметила, что процесс отбора продолжается, и список российских атлетов может быть расширен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву на Олимпийские игры 2026 года.

    МОК запретил использование российского флага на зимней Олимпиаде 2026 года после инцидента на «Тур де Ски».

    Международная федерация лыжного спорта одобрила нейтральный статус для пяти новых российских спортсменов, что дает им возможность участвовать в международных соревнованиях.

    22 января 2026, 18:57 • Новости дня
    Поэтесса Полозкова объявлена в розыск в России
    Поэтесса Полозкова объявлена в розыск в России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел России объявило в розыск поэтессу Веру Полозкову (внесена в перечень экстремистов и террористов).

    Информация о розыске поэтессы появилась в базе розыска ведомства с пометкой «разыскивается по статье УК», передает ТАСС.

    В базе не уточняется, по какой именно статье ведется розыск.

    В прошлом году Полозкова была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    В ноябре МВД объявило в розыск журналистку «Дождя» (организация внесена в список СМИ-иноагентов) Валерию Ратникову (признана иноагентом в России).

    22 января 2026, 20:32 • Новости дня
    Россия пообещала ответить Берлину на меры против дипломатов

    Посольство России пообещало ответить на меры Берлина против дипломатов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в ФРГ осудило действия Берлина после задержания женщины, подозреваемой в шпионаже, и пообещало принять ответные меры.

    Глава российской дипмиссии в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ из-за задержания гражданки Германии и Украины, подозреваемой в шпионаже в интересах России, передает ТАСС. Немецкая сторона выразила протест и объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства, которого сочли куратором задержанной.

    В комментарии посольства говорится: «Отвергли обвинения как нелепую, наспех состряпанную провокацию, призванную дискредитировать российскую дипмиссию в контексте активно раскручиваемой в ФРГ шпиономании, указали на абсурдность предъявляемых нам претензий».

    В дипмиссии отметили, что материалы дела о поставках вооружений и техники на Украину имеют открытый характер и регулярно публикуются на сайте Минобороны Германии и в немецких СМИ. В посольстве также выразили сожаление по поводу курса Берлина на эскалацию отношений, назвав обвинения надуманными.

    Российские дипломаты подчеркнули, что шаги германских властей не останутся без ответа, пообещав принять соответствующие меры в ответ на действия Берлина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в среду Федеральное ведомство по уголовным делам Германии задержало в Берлине женщину с германо-украинским гражданством по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, женщина  якобы передавала информацию о конфликте на Украине, в том числе данные о различных политических собраниях в ФРГ.

    А в четверг власти Германии решили выслать из страны заместителя военного атташе российского посольства, которого подозревают в работе на спецслужбы.

    Также в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам-евреям, назвав это позором нации.


    23 января 2026, 14:45 • Новости дня
    Отец найденного подростка в Красноярске пообещал не наказывать сына

    Tекст: Вера Басилая

    Отец найденного мальчика из Красноярска сообщил, что после возвращения сына не станет его наказывать, а будет заново выстраивать с ним отношения.

    Четырнадцатилетний мальчик, пропавший ранее в Красноярске, был найден живым, сейчас его везут в отдел полиции, передает РИА «Новости».

    Отец подростка добавил, что не собирается наказывать сына. Мужчина отметил, что сейчас испытывает радость, но видит необходимость заново строить отношения с сыном, что он считает непростой задачей.

    Ранее подростка из Красноярска нашли невредимым на квартире вместе с девушкой.

    Мальчик пропал вместе с 3 млн рублей, которые родители хранили в сейфе.

    Отец обратился в полицию после получения в мессенджере сообщения о похищении с требованием выкупа и видеообращения сына с просьбой выполнить требования.

    Следователи изучают версию о том, что подросток мог стать жертвой мошенничества.

    23 января 2026, 16:30 • Новости дня
    На сопровождавшую пропавшего подростка в Красноярске девушку повлияли мошенники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Считавшийся ранее похищенным 14-летний подросток из Красноярска вместе с 18-летней девушкой, приехавшей из Сургута, находились под влиянием мошенников.

    Информацию подтвердили в правоохранительных органах города, передает ТАСС.

    «С мальчиком была девушка, ей 18 лет. Она приехала из Сургута. Они оба находились под влиянием мошенников», – сообщил источник агентства.

    Напомним, злоумышленники увели 14-летнего красноярского школьника из дома и потребовали от родителей крупный выкуп, при этом из сейфа семьи уже пропали 3 млн рублей. Позже юношу нашли невредимым в арендованной квартире с девушкой.

    Отец найденного подростка в Красноярске пообещал не наказывать сына.

    23 января 2026, 08:39 • Новости дня
    Евродепутат заявил о падении доверия к Франции у России

    Евродепутат Мариани заявил о подрыве авторитета Франции в отношениях с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Франции потребуется вернуть прежний уровень доверия в отношениях с Россией после резких заявлений национального руководства, заявил евродепутат Тьерри Мариани.

    Евродепутат от Франции Тьерри Мариани отметил, что диалог между Парижем и Москвой оказался затруднен из-за прежних заявлений французского руководства, передает РИА «Новости».

    По его словам, Франции теперь необходимо восстанавливать доверие для возобновления содержательных переговоров с Россией.

    Мариани заявил, что просто заявления о намерениях недостаточны для улучшения отношений, Франции следует меньше уделять внимания громким политическим формулировкам и восстанавливать дипломатические отношения.

    Евродепутат также добавил, что смена тональности не избавила Францию от последствий прежних резких и демонстративных заявлений. Он считает, что некоторые слова и действия президента Макрона ослабили авторитет Парижа как надежного собеседника в глазах Москвы.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

    Макрон ранее призвал европейские страны возобновить контакты с Путиным.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что разговор не должен превращаться в нотации.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую.

