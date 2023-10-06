Пятиклассник умер в красноярской школе на уроке физкультуры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, в органы поступило сообщение о том, что в одной из школ Красноярска на уроке скончался 11-летний ребенок, начата процессуальная проверка, передает ТАСС.

По предварительным данным, ученик пятого класса потерял сознание на физкультуре. Припехавшие врачи лишь констатировали смерть ребенка.

Как пояснили в ведомстве, сейчас ведутся направленные на установление обстоятельств гибели мальчика проверочные мероприятия.

Ранее воронежский школьник, учащийся в начальных классах, скончался во время занятий в одном из учебных заведений города.