При ракетном ударе ВСУ по предприятию в Орле пострадали восемь человек

Клычков: После ракетного удара ВСУ по заводу в Орле пострадали восемь человек

Tекст: Вера Басилая

«На данный момент времени в медицинские учреждения было направлено или обратились восемь человек», – сообщил Клычков в Max.

Губернатор также отметил, что после удара на заводе произошло серьезное возгорание, которое в настоящее время уже потушено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о ракетной атаке ВСУ на гражданское предприятие в Орле.

В сентябре обломки сбитого беспилотника повредили окна в четырех многоквартирных домах и здании детского сада.