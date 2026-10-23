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При ракетном ударе ВСУ по предприятию в Орле пострадали восемь человек
Клычков: После ракетного удара ВСУ по заводу в Орле пострадали восемь человек
В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по гражданскому предприятию в Орле восемь человек обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«На данный момент времени в медицинские учреждения было направлено или обратились восемь человек», – сообщил Клычков в Max.
Губернатор также отметил, что после удара на заводе произошло серьезное возгорание, которое в настоящее время уже потушено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о ракетной атаке ВСУ на гражданское предприятие в Орле.
В сентябре обломки сбитого беспилотника повредили окна в четырех многоквартирных домах и здании детского сада.