В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Минфин сообщил о запуске самозапрета на азартные игры
В России заработал механизм, позволяющий гражданам самостоятельно ограничивать свое участие в азартных играх путем подачи заявления на срок от одного года.
Граждане России получили возможность добровольно ограничивать себе доступ к азартным играм, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление можно подать через портал «Госуслуги» или при личном визите в МФЦ.
«С 1 сентября 2026 года в России официально заработает механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх», – сообщили в Министерстве финансов.
После внесения человека в специальный реестр у него перестанут принимать ставки, а также закроют доступ в игорные заведения.
Ограничение устанавливается минимум на 12 месяцев. По истечении срока или при подаче заявления на исключение из списка запрет можно снять. Мера распространяется на казино, букмекерские конторы, тотализаторы и залы игровых автоматов.
Вести публичный реестр лиц, отказавшихся от азартных игр, будет компания «Единый регулятор азартных игр». Соответствующий порядок ранее подготовил Минфин России.