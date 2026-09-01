Минфин сообщил о запуске самозапрета на азартные игры

Tекст: Катерина Туманова

Граждане России получили возможность добровольно ограничивать себе доступ к азартным играм, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление можно подать через портал «Госуслуги» или при личном визите в МФЦ.

«С 1 сентября 2026 года в России официально заработает механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх», – сообщили в Министерстве финансов.

После внесения человека в специальный реестр у него перестанут принимать ставки, а также закроют доступ в игорные заведения.

Ограничение устанавливается минимум на 12 месяцев. По истечении срока или при подаче заявления на исключение из списка запрет можно снять. Мера распространяется на казино, букмекерские конторы, тотализаторы и залы игровых автоматов.

Вести публичный реестр лиц, отказавшихся от азартных игр, будет компания «Единый регулятор азартных игр». Соответствующий порядок ранее подготовил Минфин России.



