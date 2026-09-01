В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Российские системы ПВО сбили более 115 тыс. дронов с начала года
ПВО России уничтожила более 115 тыс. украинских беспилотников
За восемь месяцев 2026 года над территорией России было перехвачено более 100 тыс. вражеских аппаратов самолетного типа, причем пик противоборства пришелся на август.
С января по август над территорией России уничтожили не менее 115 259 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Наибольшее количество перехваченных дронов зафиксировано в августе – 29 850 единиц.
За три летних месяца системы ПВО нейтрализовали почти 60% от общего числа дронов, ликвидировав 69 098 целей. Самым результативным днем стало 18 августа, когда удалось сбить 1671 беспилотник. В среднем за восемь месяцев ежедневно уничтожалось около 474 аппаратов.
Ранее в Минобороны подчеркивали, что европейские страны планируют нарастить поставки дронов из-за потерь ВСУ. В ведомстве предупредили, что это ведет к эскалации и ускоряет втягивание этих стран в вооруженный конфликт.