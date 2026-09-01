Российские системы ПВО сбили более 115 тыс. дронов с начала года

ПВО России уничтожила более 115 тыс. украинских беспилотников

Tекст: Катерина Туманова

С января по август над территорией России уничтожили не менее 115 259 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Наибольшее количество перехваченных дронов зафиксировано в августе – 29 850 единиц.

За три летних месяца системы ПВО нейтрализовали почти 60% от общего числа дронов, ликвидировав 69 098 целей. Самым результативным днем стало 18 августа, когда удалось сбить 1671 беспилотник. В среднем за восемь месяцев ежедневно уничтожалось около 474 аппаратов.

Ранее в Минобороны подчеркивали, что европейские страны планируют нарастить поставки дронов из-за потерь ВСУ. В ведомстве предупредили, что это ведет к эскалации и ускоряет втягивание этих стран в вооруженный конфликт.