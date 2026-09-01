В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Berliner Zeitung указала на последствия обвинений России в инциденте с дроном
Berliner Zeitung: Обвинения РФ в инциденте с дроном усилят позиции АдГ
Обвинения Берлина в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником могут повысить популярность партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих выборах в восточных землях и обрушить и без того небольшие остатки рейтинга канцлера Фридриха Мерца.
«В течение нескольких дней было похоже на то, что правительство Германии официально обвинит Россию за предполагаемый теракт с использованием беспилотника в аэропорту Лейпциг. Согласно расследованию, беспилотник предназначался для поражения украинского грузового самолета Ан-124, который используется для транспортировки оружия», – пишет Berliner Zeitung (BZ).
Вероятные обвинения властей Германии в адрес России из-за происшествия с дроном в аэропорту Лейпцига могут повысить популярность оппозиционной партии.
«Если партия «АдГ» сможет уличить Мерца в том, что он втягивает страну в конфликт с Россией, это может принести ей дополнительную поддержку в Восточной Германии», – приводит РИА «Новости» выдержку из статьи.
Издание подчеркивает, что большинство немцев не поддерживают военную конфронтацию.
Ранее канцлер ФРГ Мерц сообщил о координации действий с Евросоюзом и НАТО для ответа на инцидент. По данным СМИ, Берлин готовит меры против российских компаний, а Брюссель разрабатывает новые санкции.
Пятого августа в зоне безопасности аэропорта Лейпцига нашли беспилотник со взрывчаткой. Тогда грузовой самолет DHL столкнулся с неизвестным объектом.
Российское посольство в Берлине назвало обвинения наспех состряпанной провокацией.