Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Посольство России высмеяло немецкие страшилки об арсенале под Берлином
Посольство: Россия не причастна к обнаруженному в ФРГ оружейному тайнику
Попытки приписать Москве создание найденного в немецком лесу арсенала названы беспочвенными инсинуациями на фоне ареста реального подозреваемого в Румынии, заявило российское посольство.
Российские дипломаты решительно отвергли слухи о причастности страны к спрятанному арсеналу, передает РИА «Новости». В посольстве подчеркнули искусственный характер сообщений о так называемом «российском следе».
«Все эти horror stories в основном происходят в восточных землях Германии – Саксонии, Берлине, Бранденбурге. В кого метят эти инсинуации?» – отмечается в заявлении дипмиссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Германии отреагировало на сообщения о найденном под Берлином схроне оружия фразой из фильма «Место встречи изменить нельзя».
Ранее дипломатическое представительство выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений на фоне ситуации с обнаруженным в аэропорту Лейпцига беспилотником.
При этом немецкие правоохранители заподозрили саму Украину в инсценировке данной атаки для получения помощи от Берлина.