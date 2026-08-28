Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки
Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали на Камчатке
Мощные подземные толчки зафиксировали у берегов Камчатского края, очаг залегал на глубине десять километров.
Подземные толчки зафиксировали 28 августа в 12:12 по московскому времени, передает РИА «Новости».
Эпицентр стихии располагался в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, где проживают 187 тыс. человек.
Очаг сейсмического события залегал на глубине десять километров. Сведения о возможных разрушениях инфраструктуры и пострадавших среди местных жителей не поступали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2.
Месяцем ранее специалисты зафиксировали в крае подземные толчки магнитудой 5,2.