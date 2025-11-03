В Непале пропали 15 альпинистов после схода лавины на Ялунг Ри

Tекст: Мария Иванова

Пятнадцать альпинистов, среди которых есть иностранцы и непальские гиды, не выходят на связь после схода лавины в районе базового лагеря пика Ялунг Ри в Непале, передает ТАСС со ссылкой на газету The Kathmandu Post.

По данным местной полиции, группа находилась в зоне ЧП около 9 утра по местному времени.

«Группа, в которую входили как непальские, так и иностранные альпинисты, пытавшиеся совершить попытку восхождения на гору Долма Кханг (6332 м), находилась в районе схода лавины около 9.00 часов утра (6.15 мск). Их состояние остается неизвестным», – заявил представитель полиции Гьян Кумар Махато.

Сперва спасательную операцию пришлось отложить из-за ограничений на полеты вертолетов. Сейчас к поискам пропавших привлечены воздушные и наземные спасательные силы. Информация о национальностях пропавших альпинистов уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне под лавиной в Италии погибли пятеро немецких альпинистов.

Российские альпинисты с конца октября ожидали эвакуации в Непале с высоты более 8 тыс. метров.

Ранее около тысячи человек оказались заблокированными на восточном склоне Эвереста из-за сильной октябрьской метели.