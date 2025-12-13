  • Новость часаБусаргин сообщил о гибели двух человек после атаки дронов в Саратове
    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    13 декабря 2025, 09:15 • Новости дня

    Прозоров сообщил о гибели 10 тыс. наемников ВСУ на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий., заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

    Около 10 тыс. иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, могли погибнуть на Украине с начала боевых действий, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова.

    По словам Прозорова, точную цифру назвать сложно, так как такие данные на Украине засекречены, а иностранных подразделений у ВСУ действительно много. «Сколько общая численность их погибших наемников на Украине – сказать тоже трудно, потому что, во-первых, на Украине это закрытая информация, и у них очень много подразделений разных», – заявил он.

    Он пояснил, что в ВСУ одновременно действуют разные «иностранные легионы»: помимо основного легиона, имеется подразделение военной разведки, а также легион сухопутных войск. По его словам, иностранные наемники распределяются по различным механизированным и десантно-штурмовым бригадам, что затрудняет учет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, списки погибших на Украине наемников включили советников из США, Германии и Британии. The New York Times сообщила об уничтожении 92 американских наемников на Украине. В результате российского удара погибли наемники ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня.

    12 декабря 2025, 19:05 • Новости дня
    Песков: Киев пытается использовать референдум как предлог для передышки на фронте
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу. По его словам, если Киев таким образом пытается получить передышку в боевых действиях, то этот план Украины обречен.

    Песков в эфире «Первого канала» заявил: «Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно. Потому что мы именно хотим работать на мир, а не на перемирие», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что власти России не рассматривают подобные шаги как возможность для диалога, если их целью станет временная остановка боевых действий. По его словам, Москва придерживается позиции, направленной на достижение устойчивого мира, а не формальных перемирий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков, комментируя предложение Зеленского провести референдум о статусе Донбасса, заявил, что вся эта территория считается российской по действующей Конституции. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского по референдуму «средним пальцем» Белому дому и отметил, что это затормозит переговоры.

    Напомним, Зеленский допустил проведение голосования по территориальным вопросам на Украине.

    13 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    В Саратове один человек погиб в ходе атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате повреждений на объектах гражданской инфраструктуры в Саратове, связанных с атакой беспилотников, погиб один человек.

    Объекты гражданской инфраструктуры были повреждены в Саратове, передает РИА «Новости».

    Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате инцидента погиб один человек.

    Ранее губернатор предупреждал о риске атаки беспилотников на территории Саратовской области.

    Причины произошедшего и конкретные подробности об ущербе не уточняются.

    На данный момент предпринимаются меры по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Твери эвакуируют жителей многоэтажного дома после атаки БПЛА, в результате которой пострадали шесть взрослых и один ребенок.

    Беспилотник-камикадзе повредил многоквартирный жилой дом и газопровод в Калининском районе Горловки.

    В селе Бирюч Белгородской области беспилотник привел к тяжелому ранению женщины после удара по частному дому.

    12 декабря 2025, 20:11 • Видео
    Европа приняла плохое решение по деньгам России

    Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    12 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    ВС России нанесли за неделю массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России с 6 по 12 декабря нанесли массированный и пять групповых ударов, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и обеспечивавшие их работу объекты топливно-энергетического комплекса.

    Кроме того удары наносились по транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, складам горючего и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены четыре боевые машины РСЗО и зенитный ракетный комплекс ВСУ.

    За прошедшую неделю ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, 27 снарядов американской РСЗО HIMARS, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1756 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 102 178 беспилотников, 639 ЗРК, 26 506 танков и других бронемашин, 1630 боевых машин РСЗО, 31 857 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 863 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.

    До этого ВС России поразили предприятие ВПК и объекты ТЭК на Украине.

    12 декабря 2025, 19:55 • Новости дня
    Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие

    Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    При желании Владимир Зеленский давно бы провел президентские выборы на Украине, но он специально затягивает время, чтобы выторговать перемирие и укрепить резервы ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В пятницу в Киеве снова заявили о том, что для проведения выборов необходимо добиться остановки огня.

    «Вполне вероятно, что Владимир Зеленский прорабатывает вариант, при котором США просто не допустят его участия в президентских выборах, например, из-за коррупционного скандала. Поэтому он нервничает, затягивает время и надеется выторговать перемирие, чтобы потом всех обмануть, в первую очередь Россию, укрепив резервы ВСУ и фронт», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, требования Киева по проведению выборов и референдума касательно возможных территориальных уступок Украины позволяют Зеленскому выторговать время, «за которое можно понастроить столько укреплений, чтобы потом продолжить конфликт». При этом он прекрасно осознает, что является диктатором, не способным одержать победу на голосовании, считает эксперт.

    «Важно понимать, что Зеленский не имеет полномочий ни для заключения мира, ни для того, чтобы представлять Украину. Но при этом он понимает, что требования США о проведении выборов – это условие его политического выживания. Плюс, он надеется, что может провести электоральную кампанию по молдавскому сценарию, договорившись с европейцами о том, чтобы обеспечить нужный результат за счет голосов украинской диаспоры», – рассуждает Данилин.

    Тот факт, что для проведения выборов, то есть обеспечения базовой демократической процедуры, Зеленскому нужна помощь других государств, «указывает на несостоятельность украинской независимости», подчеркивает политолог. При желании он давно провел бы выборы, ведь России боевые действия не помешали организовать референдумы на исторических территориях, а также выборы в Курской области.

    «Если в 2024 году у Зеленского были мутные шансы на победу, то сейчас их вообще нет. Поэтому все, что он говорит о невозможности проведения выборов – это отговорки, его отсылки к вопросам безопасности – ничтожны», – добавил Данилин.

    Напомним, в пятницу советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для проведения легитимных выборов необходимо добиться остановки огня. «Во время предвыборной кампании и голосования не должны стрелять ракеты и дроны. На мой взгляд, добиться этого можно только путем объявления перемирия», – написал Подоляк в своем Telegram-канале. 

    Он также потребовал денег от партнеров, указав на то, что поиск средств на избирательный процесс «не должен быть только проблемой Украины». О том, что перемирие было бы обманом и запудриванием мозгов, нужен долгосрочный мир, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, если желание Зеленского провести «референдум по территориальным вопросам» это предлог для требования передышки, то это у Киева не пройдет.

    Накануне Зеленский не исключил возможность организации общенационального голосования, в рамках которого гражданам могут предложить ответить на территориальные вопросы. «Пойдет ли Украина на «свободную экономическую зону» в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», – сказал Зеленский.

    «Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение США», – заявил Зеленский.

    Вопрос о необходимости проведения президентских выборов на Украине приобрел особую актуальность после недавнего заявления Вашингтона с упреками в адрес украинских властей в том, что они используют конфликт с Россией в качестве предлога для отказа от проведения голосования.

    В ответ на это Зеленский сразу же заявил о готовности к проведению голосования, подчеркнув, что ждет соответствующих «предложений от партнеров и депутатов о законодательных изменениях», которые якобы сумеют помочь организовать выборы в стране во время военного положения. «Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60-90 дней Украина будет готова», – добавил Зеленский.

    13 декабря 2025, 08:45 • Новости дня
    Бусаргин сообщил о гибели двух человек после атаки дронов в Саратове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два человека стали жертвами атаки беспилотных летательных аппаратов в Саратовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

    Два человека погибли в результате атаки беспилотников на жилой дом в Саратовской области, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

    По его словам, несколько квартир в доме получили повреждения после атаки БПЛА. Бусаргин добавил: «В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме. Два человека погибли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратове в результате атаки беспилотников погиб один человек.

    13 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Тела военнослужащих ВСУ, погибших от переохлаждения, были найдены российскими силовиками на занятых противником позициях в лесу западнее Лимана.

    Как передает РИА «Новости», тела погибших военнослужащих ВСУ были обнаружены в результате продвижения российских силовиков по лесному массиву к западу от Лимана.

    Собеседник агентства сообщил, что замерзшие насмерть украинские бойцы лежали на двух из шести обследованных позиций.

    Официальный представитель отметил: «В ходе продвижения по лесному массиву западнее Лимана на двух занятых позициях ВСУ из шести найдены замерзшие тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения».

    Подробностей о количестве погибших не приводится. Указывается, что тела бойцов находились непосредственно на боевых рубежах, где ранее шли ожесточенные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Лиман, Куриловку, Кучеровку, Северск, Червоное, Ровное, Остаповское и Новоданиловку.

    Солдатам 72-й бригады ВСУ на харьковском направлении приписывают массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области.

    13 декабря 2025, 07:08 • Новости дня
    Прозоров сообщил о преобладании поляков и грузин среди убитых наемников ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    По словам экс-сотрудника СБУ, среди иностранных наемников в рядах ВСУ больше всего потерь понесли уроженцы Польши и Грузии.

    Большинство убитых иностранных наемников, участвовавших на стороне Киева в конфликте на Украине, относятся к гражданам Польши и Грузии, передает ТАСС.

    Василий Прозоров заявил: «Я знаю, что очень большие потери понесли, конечно, поляки, очень большие потери понесли грузины, потому что их просто в процентном отношении было очень много. И канадцы, американцы – да. Но сейчас, конечно, на передовые позиции выходят колумбийцы».

    Он также ранее отмечал, что заметный рост числа наемников из Латинской Америки связан с желанием получить боевой опыт для последующей работы на наркокартели, а также возможностью заработать – в ВСУ им выплачивают примерно 3 тыс. долларов в месяц.

    Согласно данным Минобороны России на март 2024 года, всего на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников, из которых уничтожено 5 962. Из Польши были уничтожены 1 497 из 2 960 приехавших, из Грузии – 561 из 1 042.

    Из США потери составили 491 из 1 113 человек, из Канады – 422 из 1 005, Великобритании – 360 из 822, Румынии – 349 из 784.

    Среди прибывших из Хорватии были уничтожены 152 из 335, из Германии – 88 из 235, Колумбии – 217 из 430.

    Среди остальных стран отмечаются потери: из Бразилии уничтожено 136 из 268, из Франции – 147 из 356, из Нигерии – 47 из 97, из Австралии – 25 из 60 прибывших наемников.

    Ранее сообщалось, что на передовых позициях украинской армии все чаще появляются колумбийцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, которые попали под удар ФАБов.

    Верховный суд ДНР признал заочно гражданина Колумбии Сандовала Дейбера Федерико Мендеса виновным в участии наемником в вооруженном конфликте.

    Британские СМИ сообщили о гибели на Украине британского солдата Джорджа Хули, а премьер Кир Стармер отметил, что это был трагический несчастный случай вдали от фронта.

    12 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили за неделю восемь населенных пунктов в зоне СВО
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В течение последней недели российскими войсками освобождены Лиман, Куриловка, Кучеровка, Северск, Червоное, Ровное, Остаповское и Новоданиловка, отчитались в Минобороны.

    В течение недели группировка «Север» на Харьковском направлении освободила населенный пункт Лиман в Харьковской области. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и погранотряда Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 1470 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу Оскола. Освобождены Куриловка и Кучеровка в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили более 1530 военнослужащих, два танка, 34 бронемашины и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и 47 складов с боеприпасами.

    За прошедшую неделю подразделения Южной группировки освободили Северск и Червоное в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1095 военнослужащих, 24 бронемашины и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, 35 складов боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В течение недели подразделения группировки «Центр» освободили Ровное в ДНР, продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове, а также зачистку от разрозненных формирований противника в Светлом и Гришино.

    Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили более 3130 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Остаповское в Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1580 военнослужащих, 26 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, три склада боеприпасов и материальных средств, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» освободили Новоданиловку в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ.

    Уничтожены до 310 военнослужащих ВСУ, пять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, включая три американские 155-мм гаубицы М777, девять станций РЭБ, 14 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе.

    Накануне российские войска освободили Лиман возле Волчанска в Харьковской области.

    12 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Командир ВСУ получил 19 лет за теракт на Белгородчине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд назначил украинскому военному 19 лет лишения свободы за приказы обстреливать населенные пункты Белгородской области, что привело к жертвам, сообщает СК России.

    Командир одного из батальонов ВСУ подполковник Виталий Нащубский заочно приговорен к 19 годам колонии за обстрелы населенных пунктов Белгородской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

    Сообщается, что «доказательства, собранные главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора», – заявили в пресс-службе ведомства.

    По информации Следственного комитета, Нащубский с февраля по март 2023 года отдавал приказы на обстрелы из минометов, гаубиц и других артиллерийских орудий с позиций в Харьковской области Украины. Под удары попали поселки Графовка, Новая Таволжанка, Марьино, Карабаново и Панков на территории Белгородской области.

    В результате указанных действий, как установило следствие, один человек погиб, еще пять получили ранения. Приговор предусматривает изоляцию Нащубского на 19 лет, из которых первые пять лет он должен провести в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.

    Сейчас Нащубский находится в международном розыске и заключен под стражу заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Верховный суд ДНР приговорил пятерых артиллеристов ВСУ к длительным срокам заключения за убийства мирных жителей.

    А в среду во 2-м Западном окружном военном суде вынесли заочный приговор украинским командирам за авиаудар дронами по пляжу в Курске, где погиб пятилетний мальчик, и приговорили их к пожизненному лишению свободы.

    В конце ноября командиру ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше также назначили пожизненное наказание заочно за теракт на пляже в Севастополе с четырьмя погибшими и 113 ранеными.

    12 декабря 2025, 18:20 • Новости дня
    Bild сообщил о визите Зеленского в Берлин на переговоры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зеленский собирается на переговоры в Берлин с лидерами Великобритании, Германии и Франции 15 декабря, сообщает газета Bild.

    Владимир Зеленский должен прибыть в понедельник в Берлин по приглашению канцлера Германии Фридриха Мерца. Ожидается его участие в переговорах между Германией, Францией, Британией и Украиной, которые будут проходить в формате Е3, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Bild. Точная повестка встречи пока не разглашается, как и то, в каком формате они состоятся.

    В издании уточнили, что вопрос о присутствии американского представителя на переговорах остается открытым. Решается, примет ли США участие очно либо дистанционно.

    Собеседники Bild отметили, что детали встреч обсуждаются, в том числе сценарии контактов с союзниками. Дополнительная информация о составе делегации и итогах консультаций появится ближе к дате визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский анонсировал переговоры с США по послевоенному восстановлению и экономическому развитию страны.

    Также сообщалось, что украинское руководство подготовило официальный ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией.

    В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о проведении жесткой беседы с лидерами Британии, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине.

    12 декабря 2025, 18:04 • Новости дня
    В аэропорту Ижевска ввели ограничения на фоне беспилотной опасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ижевска в связи с объявлением сигнала о беспилотной опасности, действие распространяется на сто километров, сообщили в госкомитете по ЧС региона.

    В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, передает ТАСС со ссылкой на председателя государственного комитета Удмуртии по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Андрея Шуткина.

    Шуткин сообщил: «На территории Удмуртии введен сигнал „Беспилотная опасность“. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Введен сигнал „Ковер“. Радиус действия – 100 км».

    Ограничения связаны с беспилотной угрозой. Как уточняется, сигнал «Ковер» применяется для обеспечения безопасности воздушного пространства и временно запрещает взлеты и посадки самолетов в аэропорту. Пока не уточняется, когда ограничения могут быть сняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения из-за сигнала «ковер».

    В Казанском аэропорту также приостанавливали выполнение всех рейсов из-за введения ограничений на вылет и прилет самолетов.

    Всего в ночь на пятницу над Россией уничтожили 90 украинских дронов, из них 63 сбили над Брянской областью, восемь – над Ярославской, четыре – над Московским регионом, три – над Смоленской областью.


    13 декабря 2025, 07:38 • Новости дня
    Ким Чен Ын оценил героизм саперов КНДР, вернувшихся из России

    ЦТАК: Ким Чен Ын отметил успехи саперов КНА после операции в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР похвалил подразделение саперов, сумевших обезвредить минные поля в Курской области, подчеркнув массовый героизм и самоотверженность военных.

    Ким Чен Ын высоко оценил боевые успехи инженерно-саперного подразделения Корейской народной армии, вернувшегося на родину после выполнения задач за рубежом, сообщает РИА «Новости».

    Он лично выступил на церемонии приветствия 528-го саперного полка КНА, указав, что военные действовали в очень сложных условиях. По словам Ким Чен Ына, бойцы полка продемонстрировали массовый героизм, профессионализм и верность приказу партии и Родине.

    Северокорейский лидер подчеркнул, что полк был создан в конце мая для укрепления победы в зарубежной военной операции, а в августе отправился в Курскую область России, где был достигнут значительный успех в выполнении задач по разминированию.

    «Полк, организованный 28 мая по решению и приказу Центрального Военного Комитета нашей партии с целью закрепить бесценную победу в зарубежной военной операции, на поле боя отправился в начале августа и достиг блестящих боевых подвигов в выполнении саперных боевых заданий в Курской области Российской Федерации, которую освободили соратники ценою жизни», – заявил Ким Чен Ын на церемонии.

    Он отметил, что успехи стали результатом коллективных усилий всех военнослужащих, а также связистов и военных врачей, которые ежедневно рисковали своей жизнью ради общего дела.

    По словам лидера КНДР, условия работы саперов были крайне опасными, и каждый шаг был связан с угрозой для жизни. Тем не менее все бойцы проявили отвагу и исполнительность, не допустив ни малейшего колебания или задержки.

    Ким Чен Ын заключил, что благодаря самоотверженности саперов за менее чем три месяца сложная и опасная территория, которую обычно разминировали бы несколько лет, стала полностью безопасной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР и почтил память умершего посла России Александра Мацегоры.

    В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, участвовавшим в отражении наступления с Украины.

    Ким Чен Ын назвал участие армейских частей Северной Кореи в этих событиях фактором, повысившим престиж страны.

    13 декабря 2025, 01:53 • Новости дня
    Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Бирюч Белгородской области зафиксировано тяжелое ранение женщины после удара беспилотника по частному дому.

    Оперативный штаб региона сообщил в своем телеграм-канале, что атака произошла в Валуйском округе, передает ТАСС.

    Удар нанес беспилотник, который поразил частное домовладение в селе Бирюч.

    Женщина получила минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы. Она была доставлена бригадой скорой помощи в Валуйскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

    Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь для сохранения жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате применения беспилотника-камикадзе по Калининскому району Горловки были повреждены многоквартирный жилой дом и газопровод.

    Девушка из Твери рассказала, что смогла спрятаться в ванной во время атаки украинских беспилотников.

    Обломки беспилотника упали на парковку торгового центра «Тандем» в Твери, и никто не пострадал.

    12 декабря 2025, 14:48 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили 13-й дрон за день

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На подлете к российской столице уничтожили беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр города Сергей Собянин во второй половине дня 12 декабря, это уже 13-й дрон за день.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин в своем Telegram-канале.

    По данным ТАСС, до этого на подлете к городу уже сбили 12 дронов.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили уже десять БПЛА.

    12 декабря 2025, 14:17 • Новости дня
    Аэропорт Казани временно прекратил прием и выпуск самолетов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казанском аэропорту приостановили выполнение всех рейсов в связи с введением ограничений, сообщили в его пресс-службе.

    О введении временных ограничений на работу Казанского аэропорта сообщили в его пресс-службе. Воздушная гавань столицы Татарстана полностью закрыта на прием и выпуск самолетов.

    Представители аэропортов и экстренных служб воздерживаются от раскрытия дополнительных деталей. О сроках возобновления работы аэропорта информации пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в аэропортах Казани и Самары уже вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их объясняли необходимостью обеспечения безопасности полетов.

    Ранее силы противовоздушной обороны России с 9 до 13 часов дня перехватили 34 украинских беспилотника.

    А всего в ночь на пятницу над Россией уничтожили 90 украинских дронов, из них 63 сбили над Брянской областью, восемь – над Ярославской, четыре – над Московским регионом, три – над Смоленской областью.

