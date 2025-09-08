В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
NYT сообщила об уничтожении 92 американских наемников на Украине
The New York Times: На Украине уничтожили 92 американских наемника
Газета The New York Times подсчитала число погибших американских наемников на Украине и сообщила о размере их зарплат.
Не менее 92 американских наемников были убиты во время боевых действий на Украине, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The New York Times.
По информации газеты, с 2022 года на Украину могли прибыть от одной до нескольких тысяч граждан США. Источник газеты – Музей истории Украины во Второй мировой войне – сообщает, что подтверждено не менее 92 погибших из числа так называемых добровольцев-американцев.
The New York Times пишет, что зарплата американских наемников сопоставима с выплатами украинским военным. Базовая ставка составляет одну тысячу долларов в месяц, а за участие в боях можно получать еще три тысячи долларов ежемесячно. Многие из тех, кто прибыл на Украину, ранее служили в армии США. Некоторые после первого боя стремятся перейти на менее опасную работу, например, в логистику.
Издание отмечает, что власти США практически не поддерживают добровольцев, чтобы избежать прямого столкновения с российскими военными. Помощь поступает только от некоммерческих организаций, которые в том числе занимаются отправкой останков погибших наемников на родину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ начала действовать новая структура, в которую вошли латиноамериканские и испаноговорящие наемники. Командование ВСУ осуществляет набор таких бойцов через социальные сети. Наемники получают предложения о службе на Украине с обещаниями высокой оплаты.
Американский наемник получил 28 лет тюрьмы за убийства мирных жителей на Украине.