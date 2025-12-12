Командир ВСУ получил 19 лет за теракт на белгородчине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Командир одного из батальонов ВСУ подполковник Виталий Нащубский заочно приговорен к 19 годам колонии за обстрелы населенных пунктов Белгородской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

Сообщается, что «доказательства, собранные главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора», – заявили в пресс-службе ведомства.

По информации Следственного комитета, Нащубский с февраля по март 2023 года отдавал приказы на обстрелы из минометов, гаубиц и других артиллерийских орудий с позиций в Харьковской области Украины. Под удары попали поселки Графовка, Новая Таволжанка, Марьино, Карабаново и Панков на территории Белгородской области.

В результате указанных действий, как установило следствие, один человек погиб, еще пять получили ранения. Приговор предусматривает изоляцию Нащубского на 19 лет, из которых первые пять лет он должен провести в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.

Сейчас Нащубский находится в международном розыске и заключен под стражу заочно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Верховный суд ДНР приговорил пятерых артиллеристов ВСУ к длительным срокам заключения за убийства мирных жителей.

А в среду во 2-м Западном окружном военном суде вынесли заочный приговор украинским командирам за авиаудар дронами по пляжу в Курске, где погиб пятилетний мальчик, и приговорили их к пожизненному лишению свободы.

В конце ноября командиру ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше также назначили пожизненное наказание заочно за теракт на пляже в Севастополе с четырьмя погибшими и 113 ранеными.

