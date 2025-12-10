Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.0 комментариев
Командиров ВСУ осудили заочно за атаку на пляж в Курске
Во 2-м Западном окружном военном суде вынесли заочный приговор украинским командирам за удар дронами на пляж в Курске, одной из четырех жертв стал пятилетний мальчик, закрывший собой мать.
Речь идет о командирах батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ Дмитрие Коляде и Никите Зеленко, их приговорили к пожизненному лишению свободы заочно, передает ТАСС.
Суд признал их виновными в организации атаки беспилотниками на пляж «Городской» в Курске, приведшей к гибели четырех человек, среди которых был пятилетний ребенок.
Первые восемь лет они будут должны отбыть в тюрьме, остальной срок – в колонии особого режима.
Процесс проходил в заочной форме, поскольку обвиняемые заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Оба включены Россией в официальный перечень террористов и экстремистов. Коляде 32 года, Зеленко 37 лет.
В июле при атаке ВСУ на пляж в Курске ребенок закрыл собой мать во время обстрела. Этот пятилетний мальчик через некоторое время скончался.
Позднее в Курске прошла церемония прощания с ребенком.