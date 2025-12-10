Командиров ВСУ осудили заочно за атаку на пляж в Курске

Tекст: Алексей Дегтярёв

Речь идет о командирах батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ Дмитрие Коляде и Никите Зеленко, их приговорили к пожизненному лишению свободы заочно, передает ТАСС.

Суд признал их виновными в организации атаки беспилотниками на пляж «Городской» в Курске, приведшей к гибели четырех человек, среди которых был пятилетний ребенок.

Первые восемь лет они будут должны отбыть в тюрьме, остальной срок – в колонии особого режима.

Процесс проходил в заочной форме, поскольку обвиняемые заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Оба включены Россией в официальный перечень террористов и экстремистов. Коляде 32 года, Зеленко 37 лет.

В июле при атаке ВСУ на пляж в Курске ребенок закрыл собой мать во время обстрела. Этот пятилетний мальчик через некоторое время скончался.

Позднее в Курске прошла церемония прощания с ребенком.