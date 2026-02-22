Tекст: Дарья Григоренко

Российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы, последний рейс авиакомпании «Россия» прибыл в московский аэропорт Шереметьево 22 февраля в 17:26. Самолет с бортовым номером FV 6928 вылетел из Варадеро 21 февраля в 20:30 по местному времени и стал завершающим в специальной программе, стартовавшей 13 февраля, передает ТАСС.

Как уточнили в Минтрансе, в операции по возвращению туристов участвовали авиакомпании «Россия» и Nordwind («Северный ветер»), которые совершили девять специальных рейсов из городов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин. Всего за время программы домой были вывезены почти 4,3 тыс. пассажиров, пишет РИА «Новости».

В министерстве подчеркнули, что выполнение вывозных рейсов стало возможным благодаря тесному взаимодействию российских авиационных властей и их коллег с Кубы. Также в Минтрансе отметили: «Возможность возобновления рейсов будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками в страну авиакеросина».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о работе по оказанию помощи Кубе на фоне серьезных перебоев с топливом на острове.

Как писала газета ВЗГЛЯД, последний самолет, выполняющий рейс в Россию для туристов, находящихся на Кубе, вылетел из Варадеро в Москву. Российские туристы, застрявшие на Кубе из-за нехватки авиатоплива, вскоре вернутся на Родину.