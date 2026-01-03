Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.9 комментариев
НАСА анонсировало «самое дальнее в истории космическое путешествие»
Глава НАСА Айзекман анонсировал «самое дальнее космическое путешествие»
Американские астронавты собираются совершить в 2026 году «самое дальнее в истории космическое путешествие», заявил глава НАСА Джаред Айзекман.
Айзекман в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что астронавты США «вернутся в пространство вокруг Луны».
Планируется, что миссия состоится в 2026 году и будет приурочена к 250-летней годовщине подписания Декларации независимости, которая отмечается 4 июля, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, НАСА запланировало проведение первой за более чем 50 лет пилотируемой миссии к Луне под названием Artemis II. Полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году.