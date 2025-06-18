В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
Стало известно о запуске спутников «Рассвет» в декабре 2025 года
Стало известно о запуске первых серийных спутников «Рассвет» в декабре 2025 года
Серийное развертывание спутниковой группировки «Рассвет» начнется в декабре, на первом этапе будет выведено 350 аппаратов для широкополосной связи.
О запуске первых серийных спутников «Рассвет» в декабре сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС. На первом этапе группировка насчитывает 350 спутников, на втором – 900 аппаратов. В дальнейшем почти тысяча аппаратов будет обеспечивать интернет-доступ в любой точке России и мира.
По данным компании «Бюро 1440», всего планируется создать 886 спутников «Рассвет» для организации глобального широкополосного доступа. Разработка и производство абонентских терминалов, включая варианты для железнодорожного и воздушного транспорта, также ведется.
Работы по формированию низкоорбитальной группировки «Рассвет» идут согласно утвержденному графику. Завершение группировки и запуск коммерческого сервиса ожидаются в 2027 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, к работе на околоземной орбите приступила целая группа российских космических аппаратов, часть которых разработана студенческими и школьными коллективами.
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