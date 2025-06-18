Стало известно о запуске спутников «Рассвет» в декабре 2025 года

Стало известно о запуске первых серийных спутников «Рассвет» в декабре 2025 года

Tекст: Денис Тельманов

О запуске первых серийных спутников «Рассвет» в декабре сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС. На первом этапе группировка насчитывает 350 спутников, на втором – 900 аппаратов. В дальнейшем почти тысяча аппаратов будет обеспечивать интернет-доступ в любой точке России и мира.

По данным компании «Бюро 1440», всего планируется создать 886 спутников «Рассвет» для организации глобального широкополосного доступа. Разработка и производство абонентских терминалов, включая варианты для железнодорожного и воздушного транспорта, также ведется.

Работы по формированию низкоорбитальной группировки «Рассвет» идут согласно утвержденному графику. Завершение группировки и запуск коммерческого сервиса ожидаются в 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к работе на околоземной орбите приступила целая группа российских космических аппаратов, часть которых разработана студенческими и школьными коллективами.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о начале реализации задач, установленных в национальном проекте по освоению космического пространства. Президент России Владимир Путин утвердил национальный проект «Развитие космической деятельности РФ».