Хуситы заявили об ударе по НПЗ и радиолокационной станции в Саудовской Аравии

Tекст: Ольга Иванова

В воскресенье правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало нефтеперерабатывающий завод на западе Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

«Мы провели две точечные военные операции в глубине территории Саудовской Аравии. Целью первой операции стал нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, удар был точным», – заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Целью второй операции, которая проходила в два этапа, стала радиолокационная станция в районе Ад-Давасир в 650 км к югу от Эр-Рияда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу йеменское мятежное движение «Ансар Алла» осуществило атаку на электростанцию в Эш-Шукайке и порт города Джизан на юге Саудовской Аравии.

Военный представитель движения пригрозил нанести удары по порту Джидда и другим объектам королевства.

В четверг хуситы нанесли ракетный удар по финансовому центру в Эр-Рияде.