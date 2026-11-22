Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.9 комментариев
Хуситы атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии
Хуситы заявили об ударе по НПЗ и радиолокационной станции в Саудовской Аравии
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил об атаке йеменского движения «Ансар Алла» на нефтеперерабатывающий завод на западе Саудовской Аравии.
В воскресенье правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало нефтеперерабатывающий завод на западе Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».
«Мы провели две точечные военные операции в глубине территории Саудовской Аравии. Целью первой операции стал нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, удар был точным», – заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Целью второй операции, которая проходила в два этапа, стала радиолокационная станция в районе Ад-Давасир в 650 км к югу от Эр-Рияда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу йеменское мятежное движение «Ансар Алла» осуществило атаку на электростанцию в Эш-Шукайке и порт города Джизан на юге Саудовской Аравии.
Военный представитель движения пригрозил нанести удары по порту Джидда и другим объектам королевства.
В четверг хуситы нанесли ракетный удар по финансовому центру в Эр-Рияде.