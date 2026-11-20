И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Хуситы нанесли удар по электростанции в Саудовской Аравии
SABA: Хуситы атаковали порт Джизан и электростанцию в Саудовской Аравии
Йеменское мятежное движение «Ансар Алла» (хуситы) осуществило атаку на электростанцию в Эш-Шукайке и порт города Джизан на юге Саудовской Аравии, сообщил военный представитель мятежников Яхья Сариа.
«Наши вооруженные силы <...> провели масштабную военную операцию, в ходе которой атаковали электростанцию в Эш-Шукайке и порт Джизана», – заявил Сариа. По его словам, удары привели к значительному ущербу, передает ТАСС.
Представитель «Ансар Алла» отметил, что атака стала ответом на действия коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая нанесла удары по электростанциям в йеменских городах Саада и Моха, а также обстреляла причал в порту Ходейды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель движения «Ансар Алла» пригрозил атаковать порт Джидда в ответ на удар арабской коалиции по Ходейде.
Штаб-квартира суверенного фонда Саудовской Аравии пострадала при ракетной атаке хуситов.
В четверг хуситы заявили о ракетном ударе по финансовому центру в Эр-Рияде.