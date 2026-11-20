SABA: Хуситы атаковали порт Джизан и электростанцию в Саудовской Аравии

Tекст: Вера Басилая

«Наши вооруженные силы <...> провели масштабную военную операцию, в ходе которой атаковали электростанцию в Эш-Шукайке и порт Джизана», – заявил Сариа. По его словам, удары привели к значительному ущербу, передает ТАСС.

Представитель «Ансар Алла» отметил, что атака стала ответом на действия коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая нанесла удары по электростанциям в йеменских городах Саада и Моха, а также обстреляла причал в порту Ходейды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель движения «Ансар Алла» пригрозил атаковать порт Джидда в ответ на удар арабской коалиции по Ходейде.

Штаб-квартира суверенного фонда Саудовской Аравии пострадала при ракетной атаке хуситов.

В четверг хуситы заявили о ракетном ударе по финансовому центру в Эр-Рияде.