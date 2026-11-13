Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.0 комментариев
Хуситы атаковали аэропорт и нефтепровод в Саудовской Аравии
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало международный аэропорт Эр-Рияда и насосную станцию саудовского нефтепровода, сообщает Reuters.
Хуситы заявили, что нанесли удары по инфраструктурным объектам на территории Саудовской Аравии. Целями атаки стали международный аэропорт Эр-Рияда и насосная станция на крупном нефтепроводе «Восток-Запад», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил об ударе тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда.
Официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики заявил об уничтожении ракет хуситов системами противовоздушной обороны.
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф выразил готовность стать посредником между Саудовской Аравией и йеменским движением.