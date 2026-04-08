    Как новые ракеты Ирана взламывают ПВО США и Израиля
    Трамп объявил о перемирии с Ираном
    Захарова заявила о сокрушительном поражении агрессии США против Ирана
    Определены критерии оценки по поведению для школьников
    Иран согласился открыть Ормузский пролив на две недели
    Трамп пообещал Ближнему Востоку Золотой век
    Израиль поддержал решение США приостановить удары по Ирану
    Малайзия предупредила об угрозе провала переговоров США и Ирана
    Мировые цены на нефть сильно упали
    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    8 апреля 2026, 10:18 • Новости дня

    Tasnim сообщил о задержании шести агентов оппозиционных каналов в Иране

    Иран задержал шесть человек за сотрудничество с Iran International и ManotoTV

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана объявили о задержании шести человек, которых обвинили в передаче информации оппозиционным телеканалам для формирования списка целей для атак.

    Шесть человек были задержаны в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана по обвинению в сотрудничестве с антииранскими оппозиционными телеканалами Iran International и ManotoTV, передает Tasnim.

    В заявлении говорится: «В провинции задержаны шесть американо-сионистских агентов. Эти продажные предатели Родины были связаны с террористическими каналами Iran International и Manoto».

    По данным агентства, задержанные занимались съемкой и отправляли материалы этим оппозиционным телеканалам, чтобы впоследствии информация об объектах использовалась для формирования списка целей для атак. Власти Ирана отмечают, что оба персоязычных канала признаны террористическими организациями и их деятельность запрещена на территории страны. Оба телеканала базируются в Лондоне, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США согласился приостановить удары по Ирану на две недели, подчеркнув, что прекращение огня будет взаимным. Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил, что Тегеран готов начать переговоры с США 10 апреля в Исламабаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские спецслужбы раскрыли сеть агентов США и Израиля.

    Власти Ирана арестовали группу лиц, сотрудничавших с Израилем.

    А в январе полиция Ирана задержала более 200 участников массовых беспорядков.

    8 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив
    Tекст: Антон Антонов

    США объявляют о двухнедельном прекращении огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам Трампа, это решение было принято после переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, передает РИА «Новости».

    «Я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», – заявил Трамп.

    Он также заявил, что Тегеран согласился немедленно и полностью обеспечить безопасное открытие Ормузского пролива.

    Он уточнил, что предложение из десяти пунктов, которое поступило от Ирана, является «рабочей основой для переговоров». Трамп добавил, что почти все основные разногласия между Вашингтоном и Тегераном уже согласованы. По его словам, двухнедельный перерыв позволит окончательно завершить переговорный процесс и оформить итоговое соглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шариф обратился к США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели, призвал власти Ирана в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на тот же срок и предложил обеим сторонам прекратить военные действия на этот период.

    В ночь на среду истекает ультиматум, выдвинутый США Ирану. Трамп заявил, что иранская цивилизация исчезнет, если откажется принять условия Вашингтона. Тегеран отверг условия США и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным.

    7 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу из-за опасений создания опасного прецедента для международного права.

    Принятие резолбции поставило бы под удар перспективы возобновления переговоров по урегулированию ситуации вокруг Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН», – подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу. В результате Совбез не смог принять проект резолюции, подготовленной Бахрейном. В поддержку документа выступили 11 стран. Пакистан и Колумбия воздержались.

    Резолюция призывала страны, имеющие интерес к коммерческим маршрутам в Ормузскому проливе, координировать усилия для обеспечения безопасности навигации и открытости пролива. При этом предполагалось использовать все необходимые оборонительные средства, соразмерные обстоятельствам, включая сопровождение судов. Резолюция требовала от Ирана прекратить атаки на торговые суда и любые препятствия свободе прохода.

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 16:01 • Новости дня
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал прекращение существования иранской цивилизации в ночь на среду.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская цивилизация может быть уничтожена уже сегодня ночью, если Иран не выполнит условия ультиматума, об этом он написал в соцсети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что не желает подобных последствий, но отметил высокую вероятность такого развития событий.

    «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», – написал он.

    Президент США добавил, что не исключает революционных перемен: «Кто знает? Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. Закончатся 47 лет вымогательства, коррупции и смерти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отклонил требование США открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия.

    Президент Дональд Трамп пригрозил разрушить электростанции Ирана после спасения американского пилота.

    Американский лидер заявил, что операция против Ирана находится на финальной стадии, а в случае провала переговоров страна будет отброшена в «Каменный век».

    Командующий КСИР Маджид Мусави назвал угрозы США «голливудскими иллюзиями».

    7 апреля 2026, 18:49 • Новости дня
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    Tекст: Денис Тельманов

    Два гражданина Франции, задержанные в Иране по обвинению в шпионаже, были освобождены после того, как Париж отозвал иск из Международного суда ООН.

    Власти Ирана отпустили Сесиль Колер и Жака Пари, которых задержали в 2022 году по подозрению в шпионаже, передает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA. В обмен Франция отозвала свой иск против Тегерана, который рассматривался в Международном суде ООН.

    По информации IRNA, Франция также освободила иранскую переводчицу Махдие Эсфандиари, являющуюся профессором университета «Люмьер Лион 2». Она была задержана в 2025 году по обвинению в оправдании терроризма.

    Колер и Пари были арестованы в мае 2022 года. Министерство разведки Ирана заявило, что эти граждане Франции пытались организовать беспорядки во время протестов учителей, требовавших повышения зарплаты. Позже Франция подала иск в Международный суд ООН, утверждая, что иранские власти не предоставили задержанным консульскую защиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция закрыла воздушное пространство для самолетов с военным грузом, следовавших в Израиль.

    Европейские страны усиливают сопротивление просьбам США об участии в антииранских действиях. Британия и Евросоюз намерены разработать совместную стратегию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

    7 апреля 2026, 22:38 • Новости дня
    NYP: ЦРУ использовало устройство «Призрачный шепот» для поиска пилота F-15

    Tекст: Вера Басилая

    ЦРУ США использовало секретное устройство «Призрачный шепот» (Ghost Murmur) на основе квантовых технологий для определения местоположения второго пилота сбитого истребителя F-15 над Ираном, сообщили источники газеты New York Post.

    По данным NYP, ЦРУ применило секретную технологию «Призрачный шепот» (Ghost Murmur), чтобы обнаружить второго пилота истребителя F-15, сбитого над Ираном, передает РИА «Новости».

    По данным издания, система использует дальнодействующую квантовую магнитометрию для фиксации электромагнитного отпечатка сердцебиения человека, а затем программное обеспечение на базе искусственного интеллекта помогает выделить его на фоне других сигналов.

    Устройство было создано бюро секретных разработок Lockheed Martin и впервые применено во время поисково-спасательной операции в сложной местности Ирана. Один из источников NYP отметил, что благодаря этой технологии удалось сначала сузить район поиска, а затем точно установить местоположение летчика.

    По сведениям газеты, технология уже успешно испытывалась на вертолетах Black Hawk и впоследствии может быть использована также на истребителях F-35.

    Операция по спасению пилота проходила на фоне обострения ситуации в регионе: 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, а Тегеран ответил атаками по израильским и американским военным целям на Ближнем Востоке.

    Ранее американский пилот и офицер вооружения, сбитые над Ираном, были спасены в ходе многоэтапной операции с использованием технологий ЦРУ.

    Президент США заявил, что военные провели операцию по спасению пилота почти через двое суток после происшествия.

    Американский лидер раскрыл подробности спасения экипажа сбитого истребителя F-15.

    8 апреля 2026, 02:13 • Новости дня
    Иран объявил о победе над США

    Совбез Ирана заявил о согласии Вашингтона на требования Тегерана

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон принял иранские условия перемирия, Иран одержал победу в конфликте с США, заявил Высший совет национальной безопасности Ирана.

    В заявлении сказано, что Вашингтон согласился признать контроль Ирана над Ормузским проливом, выплатить компенсацию, снять санкции и вывести американские войска с Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что речь идет о «снятии всех первичных и вторичных санкций, прекращении действия всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ». Кроме того, в заявлении сказано, что «США признают принцип ненападения на Иран».

    Иран заявил, что США соглашаются на «продолжение Ираном обогащения урана».

    «Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из десяти пунктов», – говорится в заявлении.

    Иран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.

    Совбез Ирана заявил, что «Иран и [движение] сопротивления практически полностью уничтожили американскую военную машину в регионе». «Они нанесли сокрушительные и глубокие удары по обширной инфраструктуре и потенциалу, которые противник создавал и развертывал на протяжении долгих лет в регионе для войны против Ирана», – приводит текст заявления передает ТАСС со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США дали согласие на двухнедельное прекращение огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства. Он уточнил, что предложение из десяти пунктов, которое поступило от Ирана, является «рабочей основой для переговоров».

    Трамп ранее говорил, что иранская цивилизация исчезнет, если откажется принять условия Вашингтона. Ультиматум, выдвинутый США Ирану, истекает в ночь на среду.

    8 апреля 2026, 08:27 • Новости дня
    Захарова заявила о сокрушительном поражении агрессии США против Ирана
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между США и Ираном.

    Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между Ираном и США, подход агрессивного нападения потерпел поражение, сообщает радио Sputnik.

    Она подчеркнула, что нынешняя ситуация продемонстрировала несостоятельность стратегии, основанной на эскалации и силовых методах.

    Захарова отметила в эфире, что «все заявления, которые были сделаны относительно того… что главное поагрессивнее, главное более наступательно, главное побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она уже не за горами. Вот опять эта позиция потерпела сокрушительное поражение». По ее словам, аналогичная судьба постигла и метод одностороннего агрессивного нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о достижении перемирия с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Иран объявил о победе над США. Израиль согласился на перемирие с Ираном.

    8 апреля 2026, 02:27 • Новости дня
    CNN сообщил о согласии Израиля на перемирие с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

    По информации CNN, представитель властей США уточнил, что власти еврейского государства дали согласие прекратить бомбардировки исламской республики на время переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США согласны на прекращении огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства. Иран объявил о победе над США и заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия.

    8 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Израиль продолжил удары по Ирану

    Times of Israel: ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану, несмотря на объявление сторон о согласии на прекращение огня, пишет Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника службы безопасности.

    На данный момент также нет подтверждений о прекращении израильских военных операций против ливанского движения «Хезболла», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    При этом в самом Израие, включая Тель-Авив, дважды за час прозвучали сирены воздушной тревоги. После тревоги в районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, передает ТАСС.

    Кроме того, министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетных атак, нацеленных на территорию страны. В Саудовской Аравии предупредительные сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех регионах после объявления о перемирии между Ираном и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Иран заявили, что согласились на перемирие. При этом после новостей о достижении перемирия израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана. Минобороны ОАЭ сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана.

    7 апреля 2026, 20:05 • Новости дня
    Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Безопасности ООН не смог принять проект резолюции по ситуации в Ормузском проливе, так как Россия и Китай наложили вето.

    Документ поддержали 11 стран, две воздержались, передает РИА «Новости». Предлагаемый текст призывал страны координировать оборонительные усилия, соразмерные обстоятельствам, для обеспечения безопасного прохода судов, что подразумевает сопровождение гражданских кораблей и сдерживание попыток блокировки пролива.

    Резолюция также предусматривала выражение готовности Совбеза рассмотреть дополнительные меры против тех, кто мешает проходу судов в Баб-эль-Мандебском проливе. В проекте содержались требования к Ирану прекратить нападения на торговые и коммерческие суда, призывы к деэскалации и возобновлению диалога всех сторон конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проект резолюции предусматривает оборонительные меры, однако ранее аналогичные решения ООН нередко служили оправданием агрессии. По его словам, и сейчас документ может быть использован для срыва переговоров. Лавров подчеркнул, что США стоит прекратить боевые действия, вместо того чтобы говорить о проблемах судоходства через транспортный коридор.

    В марте генсек ООН распорядился создать рабочую группу по Ормузскому проливу.

    Накануне сообщалось, что прохождение судов через Ормузский пролив достигло рекордных значений за все время войны.

    8 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана

    Медведев заявил о победе здравого смысла в конфликте США и Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в конфликте между США и Ираном победил здравый смысл, вера в который была серьезно подорвана заявлениями Белого дома о возможном уничтожении иранской цивилизации за один день.

    Дмитрий Медведев отметил в Max, что в противостоянии США и Ирана удалось избежать эскалации, несмотря на жесткую риторику Белого дома.

    По его словам, вера в рациональное разрешение ситуации была серьезно подорвана заявлениями Белого дома о возможном уничтожении иранской цивилизации за один день.

    Медведев подчеркнул, что стороны конфликта объявили о своей победе, однако главным итогом стала пауза в противостоянии.

    Он отметил, что президент США согласился обсудить план из десяти пунктов, который предполагает компенсацию ущерба Ирану, продолжение ядерной программы и контроль над Ормузским проливом. По мнению Медведева, Вашингтон вряд ли примет такие условия, так как это будет воспринято как реальная победа Ирана.

    Медведев добавил, что существует промежуточный вариант развития событий, при котором Трамп не сможет долго вести войну из-за отсутствия поддержки в Конгрессе, и поэтому необходимо сохранять хрупкое перемирие. Он сравнил ситуацию с шахматами, где участвуют не двое, а трое игроков, напомнив о роли Израиля, который может предпринять самостоятельные действия и обострить ситуацию.

    «Это делает ситуацию крайне неопределенной. Поэтому европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешевой нефти не будет», – подытожил Медведев.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Президент США ранее заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

    Мария Захарова заявила, что подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение.

    Захарова добавила, что Россия способствовала продвижению политико-дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, исходя из принципов международного права и национальных интересов.

    8 апреля 2026, 03:41 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на 13-17%
    Tекст: Антон Антонов

    Мировые цены на нефть демонстрируют падение на 13-17% после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов.

    Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 12,6% и достигла 91,92 доллара за баррель. Этот показатель впервые с 23 марта оказался ниже отметки в 92 доллара. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае упали на 16,6% и составили 94,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Иран заявили, что согласились на перемирие. Иран заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель. По данным СМИ, американская сторона связывает прекращение огня с открытием пролива.

    8 апреля 2026, 05:25 • Новости дня
    Fars: Причиненный Ирану ущерб будет компенсирован из инвестиционного фонда

    Tекст: Антон Антонов

    Компенсация ущерба, нанесенного Ирану во время конфликта в зоне Персидского залива, будет осуществляться за счет специального инвестиционного фонда, сообщило агентство Fars.

    Этот фонд планируется создать при участии заинтересованных финансовых институтов, однако детали его структуры и управления пока не раскрываются, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    Источник агентства, знакомый с условиями перемирия, уточнил, что компенсация убытков Ирана станет одной из статей предложенного соглашения. Кроме того, часть налогов, которые Иран собирается взимать с судов за прохождение через Ормузский пролив, направят на восстановление разрушенных объектов инфраструктуры. Отмечается, что правом взимать такие сборы будут обладать Иран и Оман.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Иран объявил о победе над США и согласии Вашингтона на требования Тегерана.

    8 апреля 2026, 03:08 • Новости дня
    Иран согласился открыть Ормузский пролив на две недели
    Tекст: Антон Антонов

    Безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    По его словам, безопасное движение по проливу будет осуществляться «в координации с иранскими вооруженными силами и с учетом существующих технических ограничений». При этом министр иностранных дел Ирана уточнил, что «вооруженные силы исламской республики также прекратят свои оборонительные атаки», если «нападения на Иран прекратятся», передает ТАСС.

    Корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил, что американская сторона связывает прекращение огня с открытием пролива: «Представитель Белого дома заявил, что прекращение огня вступит в силу, когда Иран откроет Ормузский пролив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон дал согласие на перемирие с Ираном и заявил о готовности Тегерана открыть Ормузский пролив. Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США. Иран заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия. При этом после новостей о достижении перемирия израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана.

    8 апреля 2026, 07:28 • Новости дня
    Трамп заявил о наступлении Золотого века на Ближнем Востоке
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп назвал минувший день, во время которого было объявлено о двухнедельном перемирии США и Ирана, важным для всего мира, по его словам, Иран сможет начать процесс восстановления, а на Ближнем Востоке может наступить Золотой век.

    Президент США Дональд Трамп назвал прошедший день значимым для всего мира после объявления о двухнедельном перемирии между США и Ираном, передает РИА «Новости». Он добавил, что достигнутые договоренности открывают новые возможности для региона.

    «Большой день для мира... Иран хочет, чтобы это произошло, ему надоело.... Как и в США, на Ближнем Востоке также может наступить Золотой век!» – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Иран объявил о своей победе над Соединенными Штатами. Израиль согласился на перемирие с Ираном.

