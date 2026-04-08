Tasnim сообщил о задержании шести агентов оппозиционных каналов в Иране

Иран задержал шесть человек за сотрудничество с Iran International и ManotoTV

Tекст: Мария Иванова

Шесть человек были задержаны в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана по обвинению в сотрудничестве с антииранскими оппозиционными телеканалами Iran International и ManotoTV, передает Tasnim.

В заявлении говорится: «В провинции задержаны шесть американо-сионистских агентов. Эти продажные предатели Родины были связаны с террористическими каналами Iran International и Manoto».

По данным агентства, задержанные занимались съемкой и отправляли материалы этим оппозиционным телеканалам, чтобы впоследствии информация об объектах использовалась для формирования списка целей для атак. Власти Ирана отмечают, что оба персоязычных канала признаны террористическими организациями и их деятельность запрещена на территории страны. Оба телеканала базируются в Лондоне, передает РИА «Новости».

Ранее президент США согласился приостановить удары по Ирану на две недели, подчеркнув, что прекращение огня будет взаимным. Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил, что Тегеран готов начать переговоры с США 10 апреля в Исламабаде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские спецслужбы раскрыли сеть агентов США и Израиля.

Власти Ирана арестовали группу лиц, сотрудничавших с Израилем.

А в январе полиция Ирана задержала более 200 участников массовых беспорядков.