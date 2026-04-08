Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана

Медведев заявил о победе здравого смысла в конфликте США и Ирана

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Медведев отметил в Max, что в противостоянии США и Ирана удалось избежать эскалации, несмотря на жесткую риторику Белого дома.

По его словам, вера в рациональное разрешение ситуации была серьезно подорвана заявлениями Белого дома о возможном уничтожении иранской цивилизации за один день.

Медведев подчеркнул, что стороны конфликта объявили о своей победе, однако главным итогом стала пауза в противостоянии.

Он отметил, что президент США согласился обсудить план из десяти пунктов, который предполагает компенсацию ущерба Ирану, продолжение ядерной программы и контроль над Ормузским проливом. По мнению Медведева, Вашингтон вряд ли примет такие условия, так как это будет воспринято как реальная победа Ирана.

Медведев добавил, что существует промежуточный вариант развития событий, при котором Трамп не сможет долго вести войну из-за отсутствия поддержки в Конгрессе, и поэтому необходимо сохранять хрупкое перемирие. Он сравнил ситуацию с шахматами, где участвуют не двое, а трое игроков, напомнив о роли Израиля, который может предпринять самостоятельные действия и обострить ситуацию.

«Это делает ситуацию крайне неопределенной. Поэтому европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешевой нефти не будет», – подытожил Медведев.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

Президент США ранее заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

Мария Захарова заявила, что подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение.

Захарова добавила, что Россия способствовала продвижению политико-дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, исходя из принципов международного права и национальных интересов.