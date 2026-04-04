  • Новость часаКосмонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса
  Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    Мнения
    Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    6 комментариев
    Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    14 комментариев
    4 апреля 2026, 20:00 • Экономика

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    @ Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом"/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании?

    США должны ускориться в создании плавучих АЭС, пишет издание The National Interest. В материале говорится, что наибольшая заинтересованность в таких станциях есть в Юго-Восточной Азии, которая ежегодно страдает от цунами, землетрясений и наводнений. Эти катастрофы разрушают наземные ЛЭП и электростанции, оставляя людей без энергии на долгое время. Однако плавучие АЭС могут обеспечить стабильное обеспечение энергией. Они способны питать больницы, опреснительные установки, порты и центры связи, когда стационарная инфраструктура разрушена стихией.

    Издание отмечает, что современные малые реакторы нового поколения компактны, модульны и обладают повышенной безопасностью. Размещение такого реактора на судне кардинально меняет подход не только к гуманитарным миссиям, но и военным – он может снабжать электричеством передовой логистический хаб или экспедиционную базу. В публикации отмечается, что стратегические конкуренты США – Россия и Китай – уже используют плавучую атомную энергию. А поэтому Вашингтон не может позволить себе бездействовать. 

    Действительно, российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 «Академик Ломоносов» работает в Арктике с 2020 года – в городе Певеке на Чукотке. Совокупная мощность двух ее реакторов составляет порядка 70 МВт электричества. Она стала заменой Билибинской атомной станции, чей срок эксплуатации закончился в декабре прошлого года. К январю 2025 года «Академик Ломоносов» преодолел отметку в один миллиард киловатт-часов выработанной электроэнергии.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл Россию первопроходцем в этом направлении. «Россия является пионером в передовых областях, в том числе в разработке плавучих АЭС, что особенно интересно для развивающихся стран, а также во внедрении атомных технологий в индустрию по транспортировке грузов», – говорил Гросси.

    В сентябре прошлого года президент Владимир Путин сообщил о планах России в ближайшее время начать массовое производство малых плавучих атомных электростанций.

    Сегодня российская госкорпорация «Росатом» ведет строительство четырех новых модернизированных плавучих энергоблоков (МПЭБ) для обеспечения работы Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке. Первые два блока должны прибыть на место к концу 2026 года. Также происходит переход от реакторов КЛТ-40С (установлены на «Академике Ломоносове») к более мощным и компактным установкам третьего поколения РИТМ-200. Эти реакторы за счет интегральной компоновки примерно вдвое легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее своих предшественников. Они уже успешно эксплуатируются на новейших атомных ледоколах.

    Таким образом, Россия имеет отработанные технологии мобильных источников энергии. Построенные на судостроительных заводах плавучие энергоблоки могут доставляться морем в любую точку Мирового океана. Летом прошлого года стало известно о том, что Россия и Малайзия готовят межправительственное соглашение о поставках плавучих атомных электростанций.

    По заявлениям главы Росатома Алексея Лихачева, этим направлением интересуются десятки стран. Основной спрос исходит от государств с большой протяженностью береговой линии или островной структурой. Индонезия уже подписала соглашения о сотрудничестве в области плавучих АЭС и рассматривает их как ключевой элемент для достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Росатом в целом продвигает свои решения в рамках диалога с АСЕАН (ASEAN: Association of South East Asian Nations – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

    В ноябре 2025 года Россия заявила о готовности совместно с Индией разрабатывать варианты плавучих АЭС, включая передачу технологий и помощь в судостроении. Южноамериканские страны с длинной береговой линией также числятся в списке государств, выразивших предварительную заинтересованность.

    Преимущества российских плавучих станций заключаются в мобильности и адаптивности к местным потребностям и экологической безопасности. Они способны обеспечить стабильной энергией город с населением до 100 тыс. человек или несколько промышленных объектов. Как подчеркивают эксперты, Россия обладает единственным в мире действующим флотом таких установок и активно развивает новые поколения реакторов.

    Американский свист

    «Когда сегодня заходит речь о плавучих атомных станциях, многие сразу вспоминают российский «Академик Ломоносов». Однако справедливости ради стоит отметить: первая в мире плавучая АЭС была американской. Еще в XX веке США разместили установку MH-1A в зоне Панамского канала. И проблема там возникла отнюдь не с береговой инфраструктурой – станция чуть не утонула, попав в ураган на обратном пути через Карибское море. После этого инцидента тему забросили», – напомнил Александр Уваров, главный редактор atominfo.ru.

    По мнению Уварова, вся эта шумиха вокруг проектов США – не более чем хайп, рекламная кампания. «На сегодняшний день у них нет живого, работающего в металле реактора для таких установок. Все существует только на бумаге и в пресс-релизах. Более того, у них даже нет системы лицензирования для подобных малых реакторов – она заточена под гигантские наземные станции. Сейчас американцы как раз пытаются менять нормативную базу, но это только начало пути», – подчеркнул эксперт.

    Спикер напомнил, что за XXI век США построили всего три больших реактора, и то с перерасходом сметы и срывом сроков.

    «Некогда будучи мировыми лидерами и первопроходцами атомной энергетики, они попали в «газовую паузу» и потеряли целое поколение специалистов и компетенций.

    Их заводы перепрофилировались, а люди ушли в другие отрасли. Поэтому, прежде чем рисовать красивые схемы застройки побережья плавучими АЭС, американцам стоило бы сначала построить хотя бы один современный наземный реактор в срок и в рамках бюджета. Восстановить то, что было утеряно. А пока все, что мы слышим – это профессиональный свист. Их пресс-релизы смело можно делить на десять», – считает Уваров.

    Заявления о намерении США освоить производство плавучих атомных станций звучат громко, «но на деле все упирается в две фундаментальные проблемы: техническую неготовность и регуляторный ад», добавляет главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика. Инфо» Борис Марцинкевич.

    «Начнем с железа. Пока все, что есть у американцев – это выданная в марте лицензия на строительство демонстрационного блока быстрого реактора в штате Вайоминг. И это даже не плавучий проект. Речь идет о реакторе Natrium от компании Terra Power мощностью 357 МВт. Такая установка слишком тяжелая для размещения на платформе. Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств, референтный блок заработает не раньше 2030 года, а потом потребуется еще несколько лет на его проверку. Где тут серийные плавучие АЭС – непонятно», – пояснил собеседник.

    Но критически важно, по его словам, другое:

    у США нет действующего, «живого» реактора малой мощности для плавучих станций.

    «Все, что пишут в журналах – это фантазии до тех пор, пока государственный регулятор (Комиссия по ядерному регулированию) не выдаст лицензию. Можно снимать кино и выпускать пресс-релизы, но без разрешения регулятора – ни шагу. А он руководствуется только безопасностью, а не красивыми словами», – добавил спикер.

    Если американцы все же построят свой малый реактор, то первый вопрос, который задаст любой госрегулятор в мире: «Сколько машино-часов без аварии?». «Что им отвечать? У России реакторы РИТМ-200, которые работают на новых ледоколах, имеют счет на десятки тысяч часов. У США – ноль. Без референтных блоков и наработанного опыта доказать надежность невозможно», – разъяснил специалист.

    Проблемы экспорта ядерных технологий

    Попытка продать плавучую АЭС за рубеж является тоже не самой простой задачей. «Здесь США ждет жесткий юридический и инфраструктурный тупик. Любая страна, которая захочет взять такую станцию, должна сначала привести свое законодательство в соответствие с требованиями Договора о нераспространении ядерного оружия. Это означает создание с нуля национального регулятора, системы лицензирования, физической охраны ядерного объекта. Кто будет обеспечивать безопасность? Расставлять свои кордоны по планете или договариваться с местными военными, а это новый круг согласований с МАГАТЭ», – отметил Марцинкевич.

    В качестве примера эксперт назвал опыт Белоруссии: страна с уже существующей атомной инфраструктурой потратила больше четырех лет только на то, чтобы «причесать» законодательство, подписать гарантии, провести все через парламент. «В Бангладеш, где институт ядерной физики и агентство были, строительство задержалось на пять лет из-за той же регуляторной работы. А если страна начинает с нуля? А если объект еще и плавучий? Это годы и годы», – говорит спикер.

    Куда денутся ядерные отходы

    Но главная проблема, с которой американцы ничего не смогут сделать, – это вопрос с отработанным ядерным топливом. «В США с 1970-х действует закон, который приравнял это топливо к высокоактивным отходам. Ввоз таких отходов на территорию США запрещен. Перерабатывать их в стране тоже нельзя – технология не развивалась десятилетиями. Куда девать отработавшее топливо покупателю плавучей АЭС? Хранилище на 50 лет построить можно, а что дальше? За 50 лет страна, которая хотела просто получать киловатт-часы для холодильников с бананами, должна будет с нуля осваивать технологию переработки ядерных отходов. Готовы они к этому?» – задается вопросом эксперт.

    Россия же, отмечает он, предоставляет услугу «под ключ»: поставили плавучую АЭС, а отработавшее топливо забирается на переработку. «Это встроено в пакет.

    В мире всего два завода, которые реально перерабатывают такое топливо: во Франции и в России.

    Англичане свой закрыли. Китай пытался запустить первую линию, но не смог – требуются дополнительные инвестиции», – считает эксперт.

    На данный момент у США нет серийного реактора, опыта и юридической возможности забрать отработанное топливо у клиента. «У России же на ледоколах бегает уже больше десятка реакторов, еще несколько строятся, а «Академик Ломоносов» успешно работает в Певеке. И за плечами – армия юристов, которые знают, как подогнать законодательство любой страны под ядерный проект. Так что сначала американцам стоило бы построить хотя бы один современный наземный реактор в срок и в смете – за весь XXI век у них их всего три, и то с перерасходами. А потом уже рисовать плавучие флотилии. Пока же это похоже на попытку прыгнуть выше головы с полной потерей компетенций», – подытожил Марцинкевич.

    Главное
    Ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов

    Кризис на Ближнем Востоке может вызвать волну строительства новых трубопроводных систем в обход Ормузского пролива. Обсуждается сразу несколько подобных проектов. Почему же до сих пор страны Персидского залива почти ничего в этом плане не сделали, понимая уязвимость экспорта через Ормуз? Подробности

    Перейти в раздел

    Нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы

    Никол Пашинян рассказал об «очень успешном» визите в Москву и переговорах с Владимиром Путиным. Однако, как полагают эксперты, премьер Армении такими заявлениями пытается скрыть холодный прием. Аналитики отмечают, что разговор президента России и главы армянского правительства был откровенным и жестким: если Ереван сохранит существующий курс – это грозит республике экономическими проблемами. Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение ЛНР ставит важные задачи в Харьковской области

    Российская армия полностью освободила территорию Луганской народной республики (ЛНР). Процесс состоял из нескольких этапов, последний из которых заключался в боях на самом западе ЛНР – вдоль административной границы с Харьковской областью и ДНР. Как стабилизация фронта на этом участке влияет на восстановление ЛНР и стоит ли ожидать выхода российских войск в сторону Изюма? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп неудачно оправдался за провальную войну с Ираном

    Обращение хозяина Белого дома к американскому народу, на которое возлагали так много надежд, оказалось набором оправданий и «виртуальной реальности», говорят политологи. Как Дональд Трамп объяснил цели войны на Ближнем Востоке, что он требует от Ирана – и почему ему не верят в США и вряд ли поверят иранские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить сегодня, 5 апреля

      Сегодня, 5 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации