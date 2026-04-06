При ночных бомбардировках Тегерана погибли шесть детей
Шесть детей стали жертвами ночных атак на столицу Ирана. Такие данные привело управление по чрезвычайным ситуациям Тегерана.
Шесть детей в возрасте до десяти лет были убиты при ночных бомбардировках столицы Ирана, передает ТАСС.
В заявлении управления по чрезвычайным ситуациям Тегерана отмечается, что атаки произошли прошедшей ночью.
В сообщении уточняется, что среди погибших все дети были младше десяти лет. Кроме того, агентство Mehr информировало о полном разрушении жилого дома в юго-восточной части города после попадания туда нескольких снарядов.
По данным агентства, не менее трех человек погибли в результате разрушения этого здания. Семерых жителей спасатели извлекли из-под обломков и доставили в госпиталь. О состоянии пострадавших пока не сообщается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при массированных бомбардировках северо-западных провинций и столицы Ирана погибли десятки человек, а сотни мирных жителей получили ранения.
Утром 1 апреля удары США и Израиля по жилым районам городов Тегеран и Малард пришлись по меньшей мере на семь кварталов, шесть из них находятся в иранской столице.
Ранее в марте новая серия авиаударов по востоку и центру Тегерана привела к взрывам и клубам дыма в нескольких районах города.