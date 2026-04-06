При ночных бомбардировках Тегерана погибли шесть детей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шесть детей в возрасте до десяти лет были убиты при ночных бомбардировках столицы Ирана, передает ТАСС.

В заявлении управления по чрезвычайным ситуациям Тегерана отмечается, что атаки произошли прошедшей ночью.

В сообщении уточняется, что среди погибших все дети были младше десяти лет. Кроме того, агентство Mehr информировало о полном разрушении жилого дома в юго-восточной части города после попадания туда нескольких снарядов.

По данным агентства, не менее трех человек погибли в результате разрушения этого здания. Семерых жителей спасатели извлекли из-под обломков и доставили в госпиталь. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при массированных бомбардировках северо-западных провинций и столицы Ирана погибли десятки человек, а сотни мирных жителей получили ранения.

Утром 1 апреля удары США и Израиля по жилым районам городов Тегеран и Малард пришлись по меньшей мере на семь кварталов, шесть из них находятся в иранской столице.

Ранее в марте новая серия авиаударов по востоку и центру Тегерана привела к взрывам и клубам дыма в нескольких районах города.