Стало известно о скачке стоимости Brent и падении цен на WTI после рекорда

Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне перебоев поставок

Tекст: Мария Иванова

По данным биржевых торгов, на которые ссылается РИА «Новости», в понедельник к 8.32 мск июньские фьючерсы на Brent прибавляли 0,79%, до 109,89 доллара за баррель, в начале сессии цена поднималась выше 111 долларов впервые с 31 марта. Майские контракты на WTI в тот же момент теряли 0,01% и стоили 111,53 доллара.

В воскресенье стоимость майских фьючерсов WTI впервые с 9 марта поднималась выше 115 долларов за баррель. Инвесторы продолжают следить за обострением на Ближнем Востоке: США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, Тегеран отвечает атаками по израильским целям и американским военным объектам в регионе. На этом фоне судоходство через ключевой Ормузский пролив практически остановилось, что ведет к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

Президент США в воскресенье пригрозил Ирану «днем мостов и электростанций» уже во вторник, потребовав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут «жить в аду». Ранее он заявлял о планах нанести мощные удары по Ирану и отбросить страну в «каменный век».

Из-за перебоев с поставками с Ближнего Востока нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные источники сырья, особенно для физических поставок в США и Северное море Британии. «Глобальные покупатели активно борются за баррель нефти (WTI – ред.) с побережья Мексиканского залива (США), а цена на нефть марки Brent растет еще быстрее», – цитирует аналитиков Schork Group агентство Reuters.

На встрече в воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи – Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман – договорились увеличить предельный уровень добычи в мае на 206 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрельским лимитом, следует из коммюнике ОПЕК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 19 марта цена майских фьючерсов на нефть Brent подскочила выше 115 долларов за баррель впервые с 9 марта. Рынок нефти 24 марта вновь рос, а стоимость июньских фьючерсов Brent превысила 100 долларов за баррель на фоне опасений перебоев поставок через Ормузский пролив.

Накануне американский президент в резкой форме потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив и пригрозил серьезными последствиями в случае сохранения блокады.