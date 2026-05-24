Крупный пожар в автомастерских Новосибирска смогли локализовать

Tекст: Катерина Туманова

В 01.07 (мест) поступило сообщение о пожаре в здании складского и производственного назначения. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля, рассказали в ведомстве.

В 02.53 пожар локализовали, при этом пожарные работают по повышенному рангу, отметили там.

«В 03.39 (мест) ликвидировано открытое горение», – сообщил в Max-канале ведомства Вячеслав Токарев, глава управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник внутренней службы.

К тушению пожара привлечены 75 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 57 человек и 17 единиц техники.

Площадь горения на кровле двухэтажной части постройки составила 1 500 кв. м.

